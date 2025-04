Fine vita, Associazione Emma Rossi: riflessioni pubbliche a Domagnano tra aspetti umani, giuridici e medici

L’Associazione Emma Rossi informa che si è tenuta ieri sera, 29 aprile, presso la sala Montelupo di Domagnano la Conversazione pubblica sul tema “Fine vita. Aspetti umani, medici, giuridici e sociali”. La Conversazione è stata condotta da Laura Rossi che ha ricordato come già il Consiglio Grande e Generale si sia occupato di fine vita a seguito di due istanze d’arengo del 2017 e del 2020 e come il Comitato Sammarinese di Bioetica abbia prodotto un documento molto articolato sull’argomento nel 2019. La Presidente Patrizia Busignani nel suo intervento di presentazione dell’iniziativa ha richiamato l’attenzione sulle molteplici valenze umane, mediche, giuridiche, etiche, culturali e sociali che afferiscono alla presa in carico della persona alla fine della vita e sull’esigenza di assicurare le condizioni per una morte dignitosa e il più possibile umana, valendosi delle possibilità offerte dalla medicina dalle cure palliative alla sedazione profonda, evitando l’accanimento terapeutico e rispettando il principio di autodeterminazione del malato. La Conversazione è quindi proseguita con il contributo di pensiero del prof. Verter Casali che con competenza ha proposto al numeroso e qualificato pubblico presente ragionamenti di notevole interesse per quanto attiene la morale, ma anche l’evoluzione demografica e antropologica con cui la società sammarinese e, in generale, le società occidentali si misurano alla luce dei grandi progressi della medicina e delle tecnologie biomediche. L’avv. Lara Conti ha affrontato la questione del fine vita da un punto di vista prettamente giuridico con uno sguardo alle legislazioni vigenti in Europa, soffermandosi in particolare sulle disposizioni anticipate di trattamento sanitario, già previste nell’ordinamento italiano, sul suicidio assistito alla luce della sentenza della Corte Costituzionale italiana del 2019 e evidenziando la necessità che anche il nostro Paese si doti delle necessarie misure legislative. Di notevole interesse anche le sollecitazioni venute dal pubblico in un clima di dialogo costruttivo che deve essere la base su cui proseguire – lo ha ricordato Laura Rossi in conclusione - una riflessione approfondita e il più possibile condivisa. L’Associazione rende noto che quanto prima sarà reso disponibile in rete il video integrale della serata.

c.s. Associazione Emma Rossi





