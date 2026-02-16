Fine vita, i coordinamento delle aggregazioni laicali vicariato di San Marino incontrano Domani – Motus Liberi

Venerdì scorso una delegazione del COORDINAMENTO DELLE AGGREGAZIONI LAICALI VICARIATO DI SAN MARINO ha incontrato DOMANI – Motus Liberi per illustrare le proprie riflessioni e dialogare in merito al tema del fine vita di cui si sta dibattendo a San Marino anche con due progetti di legge. L’incontro ha permesso di condividere la necessità di poter affrontare questa importante tematica al di fuori delle dispute partitiche, infatti il fine vita è legato strettamente al senso che ognuno dà alla propria vita e va ad incidere sui valori fondamentali del nostro vivere civile. Si sono approfondite le possibili dinamiche che si innescano in quella delicata fase della vita delle famiglie in cui vi è l’accompagnamento di un proprio caro al termine della propria esistenza. Come Coordinamento abbiamo ritenuto essenziale trattare i seguenti temi: vicinanza, condivisione, alleanza medico- paziente, cure palliative, hospice, dignità della vita, obiezione di coscienza, accanimento terapeutico, autodeterminazione, vita come relazione, peso sociale. Abbiamo sottolineato come la comunità sammarinese è stata sempre attenta alle persone più deboli e disagiate, dove a prevalere è stata sempre la condivisione sull’indifferenza, la cultura della vita su quella della morte. In merito ai progetti di legge presentati sul fine vita abbiamo sottolineato diverse lacune e scivolamenti che, ne siamo convinti, possono aprire al suicidio assistito. Si è auspicato in ogni caso, in maniera condivisa, che ci si prenda tutto il tempo necessario per normare la materia in modo appropriato, mettendo l’accento sulla necessità di: alleviare il dolore (cure palliative), essere accanto a chi vive questo delicato momento della vita, l’alleanza medico-paziente, di poter supportare le famiglie che svolgono l’importante compito di vicinanza a chi ha malattie terminali o dove necessario predisporre un luogo (l’hospice) dove si possa garantire un’assistenza adeguata. Ed in tutto questo l’importanza di una sinergia tra pubblico e privato sociale anche con un coinvolgimento del ricco volontariato presente nel Paese. Da entrambi le parti è stato affermato che l’appuntamento si è rivelato un’ottima occasione di confronto e si è condivisa la necessità di proseguire con altri momenti di incontro, al fine di poter maggiormente approfondire il delicatissimo tema del fine vita, che è certamente un argomento su cui tutti siamo coinvolti per il bene nostro e della nostra Repubblica.

C.s. - Coordinamento delle Aggregazioni Laicali Vicariato di San Marino







