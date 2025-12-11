Fine vita, il progetto di legge dell'Associazione Emma Rossi

Fine vita, il progetto di legge dell'Associazione Emma Rossi.

L’Associazione Emma Rossi ha condotto nel corso di quest’anno che volge ormai al termine un lungo lavoro di studio sulla delicata tematica del “fine vita”.

Sull’argomento l’Associazione ha promosso anche due occasioni di confronto pubblico, la prima delle quali si è tenuta il 29 aprile scorso sul tema “Fine vita. Aspetti umani, medici, giuridici e sociali” con la partecipazione di Verter Casali, già membro del Comitato Sammarinese di Bioetica e Lara Conti, avvocata ed esperta. La seconda si è tenuta lo scorso 14 ottobre sul tema “Questioni di fine vita: dilemmi bioetici e riflessioni giuridiche” con la partecipazione in qualità di relatore di Stefano Canestrari, Professore ordinario di diritto penale nell’Università di Bologna e membro del Comitato Nazionale italiano di Bioetica. Entrambi gli eventi hanno fornito elementi utili alla riflessione e hanno coinvolto il pubblico presente che, con domande e interventi, ha mostrato forte interesse al tema trattato.

Da questo impegno di studio e di approfondimento un gruppo di lavoro, appositamente costituito all’interno dell’Associazione, ha tratto gli elementi per l’elaborazione del progetto di legge denominato “ Disposizioni anticipate di trattamento sanitario e processo decisionale nella cura delle malattie invalidanti e della persona malata in fine di vita”.

La proposta di legge predisposta intende dare risposta all’aspettativa espressa da molti cittadini in ordine alla possibilità, oggi non prevista dalla legge, di disporre in via anticipata le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, il cosiddetto testamento biologico. Inoltre interviene a completamento della normativa già esistente a riguardo del consenso rispetto ai trattamenti sanitari, stabilendo che debba essere sempre tutelato il diritto alla dignità, all’integrità fisica e psichica e all’autodeterminazione della persona.

Il progetto di legge “Disposizioni anticipate di trattamento sanitario e processo decisionale nella cura delle malattie invalidanti e della persona malata in fine di vita” verrà avviato all’iter consiliare quale progetto di legge di iniziativa popolare. Pertanto è aperto alla firma di tutti i cittadini che siano disponibili a sostenerlo.

A tal proposito si invita chi fosse interessato a conoscere più in dettaglio i contenuti del progetto di legge o intendesse sottoscriverlo, a contattare i rappresentanti dell’Associazione Emma Rossi anche utilizzando il seguente recapito email: associazioneemmarossi@gmail.com o l’avv. Lara Conti dello Studio Legale Associato Selva al seguente recapito email: lara@studioselva.sm



Comunicato stampa

Associazione Emma Rossi

