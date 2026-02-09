Fine vita, le Associazioni laicali sammarinesi della Diocesi di San Marino – Montefeltro scrivono ai politici

Viviamo un tempo in cui appaiono imperanti canoni come la bellezza, la giovinezza, la buona salute, il successo economico; canoni che rischiano di diventare una pressione silenziosa e pesantissima per chi a tali canoni non risponde o non risponde più. La comunità sammarinese è sempre stata molto attenta ad accogliere ed accompagnare con amore, in ogni fase della vita, i soggetti più fragili e vulnerabili, che avevano bisogno di maggiore cura. E vorremmo che continuasse a farlo. D’altra parte comprendiamo bene la difficoltà di affrontare la malattia grave o incurabile: la sofferenza o la paura di dover dipendere o addirittura di diventare un peso per gli altri le viviamo all’interno delle nostre famiglie. Ma riteniamo che la risposta a queste difficoltà o paure non possa essere la proposta della morte, ma la vicinanza e l’accompagnamento amorevole fino alla fine dell’esistenza. Come Associazioni laicali sammarinesi della Diocesi di San Marino – Montefeltro, dopo aver proposto ai partiti politici in occasione delle ultime elezioni alcune linee a nostro avviso fondamentali per realizzare il bene comune, ora abbiamo ritenuto importante presentare agli stessi un documento contenente le nostre proposte sul fine vita, insieme alle nostre osservazioni in ordine a due progetti di legge che intendono regolamentare quello che si suole chiamare “Testamento biologico” o “Disposizioni Anticipate di Trattamento Sanitario [DATS]”. Nella convinzione che le cure palliative e l’accompagnamento delle persone fino al termine naturale dell’esistenza, anche con la creazione di un hospice, siano la vera risposta. A questo proposito ci preme evidenziare, ringraziando tutto il personale sanitario, quanta attenzione alla vita, alla malattia, al dolore, al paziente e ai suoi familiari sia presente nella nostra struttura ospedaliera, che è sempre riuscita ad esprimere una grandissima umanità, anche nei momenti più difficili della vita dei malati, accompagnandoli all’ultimo stadio della loro esistenza con professionalità, delicatezza e vicinanza ai loro familiari. Pensiamo che questo sia il momento propizio per un confronto serio e rispettoso, di fronte a un argomento che interessa tutti i cittadini e che non può essere appannaggio esclusivo della politica. Auspichiamo che la nostra richiesta di incontro sia accolta da tutte le forze politiche presenti nel nostro Paese.

C.s. - LE ASSOCIAZIONI LAICALI SAMMARINESI DELLA DIOCESI DI SAN MARINO-MONTEFELTRO

