Fine vita, PSD: “Un passo avanti per la libertà, la cura e la dignità della persona"

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici esprime soddisfazione per l’approvazione in Commissione del progetto di legge sul testamento biologico e sulla dignità della persona nella fase finale della vita. Il primo riconoscimento va all’Associazione Emma Rossi, cui spetta il merito politico e civile di aver portato dentro le istituzioni un tema che già esisteva nella vita delle persone, nelle famiglie, nei percorsi di malattia, ma che non aveva ancora trovato una risposta legislativa. Lo ha fatto con misura, senza forzature e con la volontà di aprire un confronto serio. Il tema del fine vita tocca la sofferenza, la fragilità, la libertà della persona, il rapporto con la famiglia, la responsabilità dei medici e le convinzioni più profonde di ciascuno. Per questo il confronto è stato complesso. Per questo era inevitabile che attraversasse sensibilità diverse, anche all’interno delle stesse forze politiche. La maggioranza è intervenuta sul testo originario senza svuotarlo e senza stravolgerlo. Ha cercato un punto di equilibrio, e quel punto di equilibrio è stato trovato: riconoscere la libertà della persona e, allo stesso tempo, inserirla dentro una relazione di cura, dentro un quadro di responsabilità, dentro un sistema che deve accompagnare, sostenere, informare e proteggere. La libertà della persona non viene lasciata sola. Viene riconosciuta, ma anche sostenuta. Viene tutelata dentro il rapporto con il medico, con le strutture sanitarie, con la famiglia quando la persona lo desidera, e con procedure capaci di trasformare un diritto in una possibilità reale. Questa legge rappresenta un avanzamento civile e giuridico. Non perché risolva tutto. Nessuna legge può togliere il dolore dalla fase finale della vita. Nessuna legge può sostituire la coscienza delle persone, la responsabilità dei medici o la vicinanza delle famiglie. Però una legge può evitare che, nei momenti più difficili, tutto venga lasciato all’improvvisazione, alla solitudine o all’incertezza. Questa legge dà strumenti. Dà parole. Dà procedure. Dà garanzie.

Riconosce che la persona deve poter partecipare alle decisioni che riguardano il proprio corpo e la propria salute. Riconosce che la volontà espressa in modo libero e consapevole deve avere valore anche quando, in futuro, quella persona non sarà più in grado di comunicarla. Riconosce che la cura non è solo trattamento sanitario, ma anche ascolto, informazione, accompagnamento, sollievo dalla sofferenza e rispetto della dignità. È una legge prudente, ma non debole. Equilibrata, ma non ambigua. Capace di parlare a sensibilità diverse senza rinunciare al suo nucleo fondamentale: la centralità della scelta della persona nella relazione di cura. Ora resta la responsabilità dell’attuazione. Il testo dovrà camminare nelle strutture sanitarie, nei rapporti tra medici e pazienti, nel registro, nei moduli, nelle procedure e nella capacità dell’Istituto per la Sicurezza Sociale di rendere effettivo ciò che viene approvato. Per questo sarà importante mantenere alta l’attenzione anche dopo il passaggio legislativo, a partire dal decreto delegato che dovrà definire il modulo per le disposizioni anticipate di trattamento sanitario. Il PSD seguirà con particolare attenzione questa fase, perché i diritti non vivono solo nelle leggi approvate, ma nella loro concreta applicazione.

C.s. -Partito dei Socialisti e dei Democratici







