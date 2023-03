FINISSAGE ALTANA di Stefano Arienti Dopo il grande successo di pubblico con oltre 4.500 i visitatori in poco più di sei mesi la mostra a cura di Fabio Cavallucci, voluta da Claudio Poleschi e dedicata alla sua memoria, si conclude con una giornata speciale

Sono oltre 4.500 i visitatori che in poco più di sei mesi (17 settembre 2022 – 30 marzo 2023) hanno raggiunto quella che Stefano Arienti definisce l’altana d’Europa per ammirare i tre interventi site specific da lui realizzati in importanti sedi pubbliche museali istituzionali della Repubblica di San Marino, e negli spazi della galleria Claudio Poleschi Arte Contemporanea. Si conclude dunque venerdì 31 marzo 2023 la mostra Altana di Stefano Arienti, a cura di Fabio Cavallucci, fortemente voluta da Claudio Poleschi e dedicata alla sua memoria, che grazie all’ospitalità e la collaborazione della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, degli Istituti Culturali – Musei di Stato – Galleria Nazionale di San Marino, è stata ospitata presso la Galleria Nazionale, le Cisterne di Palazzo Pubblico e la Ex Galleria Ferroviaria Il Montale. Il successo del progetto è stato confermato dall’ampia partecipazione alle visite guidate gratuite, dalle visite istituzionali di ambasciatori, docenti di accademie italiane, critici, curatori e collezionisti, e dalle oltre 50 classi, dalle elementari ai corsi universitari, che hanno partecipato ai laboratori che hanno accompagnato la mostra. Venerdì 31 marzo 2023, in occasione del finissage della mostra, l’artista incontra i bambini delle scuole elementari che hanno partecipato ai laboratori. Dalle ore 17.00 presso la Galleria Nazionale di San Marino le famiglie saranno accolte dal Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi, dal Capitano di Castello della Città di San Marino Tomaso Rossini, dalla Direttrice delle Scuole Elementari di San Marino Arianna Scarpellini, dalla Claudio Poleschi Arte Contemporanea, da Marinella Giacobbi insegnante ideatrice dei laboratori e da Rita Canarezza della Galleria Nazionale. Segue una visita guidata alla mostra in questa e nelle altre sedi. Altana di Stefano Arienti è il primo di una serie di appuntamenti raccolte sotto il titolo di SM-Art. Sensibilità artistiche dagli anni Novanta, promosso da Claudio Poleschi Arte Contemporanea nato con l’obiettivo di esporre alcuni dei più significativi artisti di quella generazione facendoli dialogare con il territorio e le sue istituzioni. SM-Art. Sensibilità artistiche dagli anni Novanta si avvale di un comitato scientifico composto da Fabio Cavallucci, Giacinto Di Pietrantonio e Angela Vettese.

