Fino al 16 gennaio visitabile a Serravalle la mostra fotografica "Il presepio nella chiesa di Serravalle"

A grande richiesta è stata riallestita la MOSTRA FOTOGRAFICA dedicata ai presepi realizzati da oltre settant’anni IL PRESEPIO NELLA CHIESA DI SERRAVALLE e sarà visitabile (h24) a Serravalle, presso i portici della Scuola Media, ingresso libero. Un modo tutto speciale per augurare un Natale di Pace a tutti da parte del Centro Sociale S. Andrea. La realizzazione del PRESEPIO NELLA CHIESA DI SERRAVALLE è una stupenda tradizione, sempre sollecitata da Don Peppino Innocentini, parroco di Serravalle per oltre sessant’anni, e proseguita dai parroci che lo hanno succeduto, realizzata negli anni grazie alla disponibilità di numerosi parrocchiani, per realizzare la preparazione e per curarne l’allestimento, ricordiamo gli autori principali: Adriano Ercolani, Amedeo Innocentini e Primo Morri. Le fotografie della mostra testimoniano la grande cura nell’allestimento artistico e tecnico, ma specialmente il desiderio di tramettere il messaggio evangelico portato da Gesù tra noi, cercando negli anni di sottolineare, di volta in volta, un aspetto particolare della Buona Novella. Negli anni sempre apprezzato anche vincendo concorsi interdiocesani. Da qualche anno si sono prese l’impegno alcune famiglie giovani della parrocchia di proseguire questa bella e significativa tradizione, con il desiderio poi di trasmetterla alle nuove generazioni. Quello realizzato quest’anno è visitabile nella chiesa parrocchiale. L’iniziativa vuol rendere omaggio alle persone che hanno dedicato e dedicano tempo alla realizzazione del presepio nella Chiesa di Serravalle. Mostra inserita nel Progetto NATALE 2025 DA DOVE NASCE LA PACE promossa da Centro Sociale S. Andrea con il patrocinio della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, gli Affari Politici, la Cooperazione Economica Internazionale e la Transizione Digitale e della Giunta di Castello di Serravalle.

