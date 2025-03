Fiore all’occhiello dell’imprenditoria comasca, patria della seta, la J.AND.C. COSMETICI di Giada Mieli accompagnerà il Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka come SILVER SPONSOR

Nei cosmetici che produce si trova la Sericina Integra, preziosa proteina del filo di seta, riconosciuta da uno studio di ricercatori dell’Università di Tokyo come l’unico efficace rimedio per la rigenerazione cutanea. San Marino, 3 marzo 2025 – Si arricchisce del lusso etico e sostenibile della J.AND.C. Cosmetici la partecipazione di San Marino a Expo 2025 Osaka con la firma dell’accordo di sponsorizzazione tra il Commissario Generale Filippo Francini e Giada Mieli, titolare dell’eccellenza con sede sul Lago di Como. J.AND.C. COSMETICI nasce da un’idea rivoluzionaria che porta la firma di Giada Mieli, erede di una famiglia di pionieri della seta, che dal 1999 ha avuto l’idea di indirizzare i propri studi sulle antiche proprietà di bellezza della seta, non da indossare come un vestito, ma come una nuova e seconda pelle. La brillante e visionaria imprenditrice è proprietaria dell’unico stabilimento al mondo in grado di estrarre dalla selezione dei migliori fili di seta la Sericina Integra, l’unica sericina in commercio in grado di rigenerare il tessuto cutaneo del 250% in 72 ore. “Non un miracolo della tecnologia” – afferma Giada Mieli – “ma una realtà naturale custodita tra i segreti della tradizione medica e cosmetica dell’Antico Giappone, modello al quale per secoli si sono ispirate le donne di tutto il mondo. Sono cresciuta nutrendomi delle storie che mi raccontava mio nonno sulle principesse delle grandi Dinastie orientali e sognavo di avere un giorno pelle e capelli come i loro, oggi dopo molti anni di ricerca e sviluppo, non solo ho realizzato un sogno ma ho reso reale il claim più abusato nella storia della pubblicità, ‘una pelle morbida come la seta’. La J.AND.C. partecipa al progetto con un contributo economico e con un’importante fornitura all’intero staff di prodotti di alta qualità, di cui, una selezione, si troverà in vendita presso lo shop del Titano.