Fiorentino: celebrata la tradizionale "Conviviale di Sant’Agata" al Circolo Sei Più.

Domenica 8 febbraio presso il Circolo Sei Più a Fiorentino, ha avuto luogo la tradizionale “Conviviale di Sant’Agata” organizzata dal direttivo del sodalizio, con gli auspici del Segretario di Stato alla Famiglia Stefano Canti e la collaborazione della Società Unione Mutuo Soccorso, in presenza del Capitano di Castello Marco Gattei e dei membri della Giunta di Castello di Fiorentino. La “Conviviale di Sant’Agata” è un evento molto sentito dagli 80 soci del Circolo che hanno partecipato con il consueto senso di peculiare fraternità, che ha contraddistinto il Sodalizio nel corso dei 27 anni di attività’. L’evento ha confermato l’attaccamento alle tradizioni sammarinesi ed allo spirito di solidale amicizia fra i partecipanti. In sintesi, una forte volontà di appartenenza che continua a contraddistinguere il sodalizio, unito dai principi di comunità e di tradizione. Teo Agatiello, a nome del Presidente Giovanni Matteoni e dei membri del direttivo, ha ringraziato le autorità e i numerosi soci intervenuti per l’entusiastica adesione e, contestualmente, ha invitato a fornire nuovi apporti in termini di idee e di creatività, al fine di elevare la crescita culturale e sociale del Circolo. Nella sede naturale del Circolo Sei Più, all’interno della struttura Centro Sociale, si e’ dunque compiuta una significativa giornata, vissuta all’insegna della semplice ma significativa bellezza dello stare assieme. “La relazione d’aiuto nella sua forma più elettiva, in contesti amicali e familiari - Ha sottolineato il Segretario di Stato Stefano Canti - è la forma essenziale per la crescita e il benessere delle persone nel contesto sociale. Al sodalizio Circolo Sei Più la gratitudine per aver comunque rappresentato un punto di riferimento comunitario per il Castello di Fiorentino che ha, fra altri meriti, quello di vantare qualità di vita, in benessere e longevità”.

C.s.

