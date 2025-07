Fiorentino sempre più cardioprotetto: installate due nuove postazioni DAE nel Castello

La Giunta di Castello di Fiorentino conferma il proprio impegno per la tutela della salute pubblica con un’importante iniziativa volta a rendere il territorio sempre più sicuro e cardioprotetto. Sono infatti state donate dalla Giunta e installate due nuove postazioni di defibrillatore automatico esterno (DAE), strumenti fondamentali per un intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco. La prima postazione sarà collocata in piazza 12 Ottobre, punto centrale e di riferimento per la comunità; la seconda postazione si troverà invece in località Capanne, nel centro abitato, garantendo così una copertura efficace anche nelle aree più lontane del Castello. L’inaugurazione ufficiale delle postazioni si terrà sabato 19 luglio alle ore 18.00 in piazza XII Ottobre, in occasione dell’apertura della Festa del Castello di Fiorentino, alla presenza delle autorità civili e sanitarie. Interverranno i Segretari di Stato alla Sanità e Sicurezza Sociale, al Territorio e Ambiente, agli Affari Interni ed Rapporti con le Giunte di Castello nonché rappresentanti del CEMEC, della Centrale Interforze, del 118, della Protezione Civile, della Società Sammarinese di Cardiologia e del Progetto Cuore, di Cuore e Vita, del 118, della UOC di Cardiologia, dell’AASLP e AASS per la disponibilità e la collaborazione nell’installazione delle apparecchiature. L’iniziativa mira non solo a dotare il territorio di strumenti salvavita, ma anche a promuovere una maggiore cultura della prevenzione e del primo soccorso. A tal fine, la Giunta di Castello promuoverà nei prossimi mesi momenti informativi sull’utilizzo dei defibrillatori e sulla nuova legge 197/2020 (Disposizioni in materia di utilizzo dei DAE) aperti a tutta la cittadinanza. La presenza capillare di dispositivi DAE rappresenta un passo concreto verso un Castello più sicuro, attento ai bisogni della popolazione e in linea con le migliori pratiche di tutela della salute pubblica. La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia di inaugurazione e alla Festa che seguirà, contribuendo così alla diffusione della cultura dell’emergenza e alla sensibilizzazione verso tematiche di soccorso in cui ognuno può fare la propria parte per salvare una vita.

C.s. - La Giunta di Castello di Fiorentino