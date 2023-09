Fiorentino vince torneo dei Castelli 2023 di Tiro con le balestre

Fiorentino vince torneo dei Castelli 2023 di Tiro con le balestre.

Il Capitano della squadra Luciano Francioni, insieme a Roberto Ridolfi, Sergio Giardi, Alessandro Ceccaroni, Sandro Della Valle hanno vinto il campionato sammarinese a squadre con 145 punti. E’ questo il risultato principale che arriva dal campo di tiro di San Giovanni della Federazione Balestrieri Sammarinesi domenica scorsa 24 settembre, dove i nove Castelli dell’antica Repubblica si sono contesi il titolo di campione nazionale, proseguendo una tradizione che unisce storia e cultura in un appuntamento che è diventato, negli anni, un evento mediatico sempre più affascinante. Dopo l’annullamento dell’evento programmato in collaborazione con la Giunta di Serravalle in piazza Bertoldi causa avverse condizioni meteorologiche, si è deciso di spostare l’evento al campo di tiro al coperto della Federazione Balestrieri Sammarinesi. Il Torneo ha il patrocinio della Segretario di Stato per gli Affari Interni, la Funzione Pubblica, gli Affari Istituzionali e i Rapporti con le Giunte di Castello, della Segreteria Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili. Inoltre il torneo si è svolto con la collaborazione dei Capitani di Castello , delle Giunte e con il prezioso contributo della Società Unione Mutuo Soccorso SUMS e dell’Ente Cassa di Faetano. Si sono visti in gara proprio i nove Castelli della Repubblica, con i migliori cinque tiratori per ogni squadra che gareggiavano, per aggiudicarsi la coppa d’argento sbalzata a mano che verrà rimessa in palio nell’edizione successiva. Un palio come sempre avvincente ed equilibrato, andato nelle mani del Castello di Fiorentino e con solo tre punti di vantaggio nei confronti del Castello di Serravalle e Faetano.

c.s. Federazione Balestrieri Sammarinesi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: