“Fiori di Baggio”, anteprima del film a San Marino.

È uscito nella sale cinematografiche a fine marzo e dopo due mesi di successo, sold ogni proiezione del lunedì al cinema Messico di Milano, arriva anche a San Marino l’anteprima del film di Federico Rizzo: “Fiori di Baggio”. Lunedi sera al Cinema della Concordia (15 maggio – ore 21) sarà Federico Rizzo regista e autore anche di soggetto e sceneggiatura insieme a uno dei giovani attori protagonisti della pellicola, Vincenzo Martire a presentarlo ai cinefili sammarinesi. Con loro anche Maurizio Ferrini autore di un cameo, in quest’occasione in un ruolo drammatico. Infatti, interpreta il ruolo di un oste sammarinese/romagnolo. Ferrini, accoglie i protagonisti del film, racconta loro ricette e piatti della cucina del territorio e offre alla narrazione del film una breve pausa nella tensione emotiva del racconto. Lo scorso anno, infatti, diversi luoghi di san Marino si erano trasformati in set di “Fiori di Baggio”. Riprese in esterni in vetta al Titano, al Passo, delle Streghe, nelle strade e nelle piazze del centro storico. Set in interni, invece, nei locali dell’Antica Trattoria Jole. Tra gli interpreti del film anche un attore non professionista, Giuseppe Romanelli, nelle per lui inconsuete vesti di attore. Romanelli è infatti conosciuto dai sammarinesi quale il vivaista pugliese proprietario dell'ulivo millenario, rimasto per tre anni a dimora sulle pendici del Titano e diventato simbolo di Florea, la rassegna su fiori e natura creata negli anni primi anni duemila dalla flower designer più conosciuta e apprezzata di San Marino, Mara Verbena. “Con il mio lavoro di arredatrici floreale d’interni, di decorazione e di set e palcoscenici televisivi, di concerti, film e serie TV, su Rai1, Rai3, Canale 5, Festival di Sanremo, Concerto per la pace in Vaticano, ho costruito rapporti con produttori e scenografi. Propongo così anche San Marino quale luogo dove realizzare parte dei loro progetti. È quanto accaduto con il film di Federico Rizzo”, ha spiegato Mara Verbena. “Fiori di Baggio” è un road movie, con partenza dai dintorni di via Nikolajevka nel quartiere periferico milanese di Baggio, con riferimenti a vicende reali, quali quella di Saman Abbas a cui il film è dedicato. La 18enne di origini pachistane e residente, nel Reggiano, sparita nel nulla dopo aver rifiutato un matrimonio forzato e i cui resti sono stati ritrovati sepolti in un capo vicino alla sua abitazione, dopo essere stata uccisa per il suo rifiuto. L’ultima scena del film si chiude così con una dedica: “E come in ogni favola l’amore cambia ogni finale. Per Saman Abbas”.

