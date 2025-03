Fiori per il San Marino Song Contest a cura di AFFI e della sua vicepresidente Mara Verbena

Fervono i preparativi per il festival canoro sammarinese anche tramite le mani dei maestri fiorai. A sottolineare l’accoglienza di San Marino ci saranno infatti bouquet con magnifici colori primaverili e delicati profumi, ad omaggiare gli artisti che saliranno sul palco di Dogana, sabato sera 8 marzo, e ad abbellire i loro camerini. A firmare questa bellissima iniziativa, che ancor una volta andrà a promuovere la raffinata ospitalità sammarinese, saranno AFFI (Associazione fioristi e floricultori italiani) e la sua vicepresidente Mara Verbena, la flower designer del Titano, conosciuta ed apprezzata a livello internazionale. I fiori e la musica: un rapporto che è diventato indissolubile, quasi che le vibrazioni di colore si allineino magicamente agli stimoli sonori per esaltarne la reciproca bellezza. Non è un caso che molte canzoni, che fanno parte ormai del nostro patrimonio sensoriale ed emotivo, siano intimamente legate ai fiori: “Fiori rosa, fiori di pesco”, “Grazie dei fior”, “Via dei ciclamini”, “Margherita”, “Rose rosse”, “Buona notte fiorellino” e tantissime altre. Insomma, i fiori come la musica sono da sempre il tramite attraverso cui passa il sentimento; raffigurazioni plastiche di vita e di speranza. Un legame così forte come ben rappresenta Al Bano, che sarà ospite speciale al San Marino Song Contest per ricevere il “Premio alla carriera” e che più volte è stato testimonial dei fiori italiani durante gli eventi di AFFI, a cui ovviamente andrà un omaggio floreale altrettanto speciale. Bouquet di note e di fiori in arrivo dai comprensori di Napoli e da Sanremo, per questa manifestazione canora sammarinese, che diventerà un prestigioso biglietto da visita per l’immagine di una Repubblica che sa accettare le sfide più importanti con grazia, bellezza e tanta professionalità.

