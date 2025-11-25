TV LIVE ·
FIPE-Confcommercio della provincia di Rimini organizza il Convegno “Dumping contrattuale e false recensioni. Come mi tutelo?”

Un interessante momento di confronto su due tematiche di grande attualità che interessano i pubblici esercizi.

25 nov 2025
Importante Convegno nella mattinata di domani 26 novembre promosso da FIPE- CONFCOMMERCIO della provincia di Rimini sul tema del dumping contrattuale e delle false recensioni. Alle ore 10, presso l’Auditorium della sede di Rimini di Confcommercio, in viale Italia 9/11, dopo i saluti istituzionali del Presidente provinciale di Confcommercio Giammaria Zanzini e un’introduzione ai lavori del Presidente provinciale FIPE-CONFCOMMERCIO Denis Preite, sono previsti gli interventi della Direttrice dell’Area Legislativa e Tributaria di FIPE Nazionale Giulia Rebecca Giuliani e del Direttore dell’Area Relazioni sindacali di FIPE Nazionale Andrea Chiriatti, moderati dal Direttore provinciale di Confcommercio Andrea Castiglioni. “Dumping contrattuale e false recensioni. Come mi tutelo?” sarà un interessante momento di confronto su due tematiche di grande attualità che interessano i pubblici esercizi. Dichiara il Presidente provinciale FIPE-CONFCOMMERCIO Preite “Le piattaforme di recensioni on- line rivestono sempre più un ruolo di primo piano nelle scelte dei consumatori e quindi diviene necessario tutelare le imprese dal loro utilizzo fraudolento. Numeri alla mano, infatti, è sempre più elevato il numero di recensioni false, manipolate o senza una reale esperienza di consumo, che generano danni economici e reputazionali molto significativi ai pubblici esercizi. La nostra Federazione sta portando avanti un’importante azione, finalizzata a tutelare le imprese e a ristabilire la leale concorrenza tra le stesse”. “Il dumping contrattuale rappresenta una problematica poco conosciuta ma molto pericolosa per imprese e lavoratori – dichiara il Direttore provinciale di Confcommercio Castiglioni -. Il fenomeno dei contratti pirata, cioè quelli che scaturiscono dalla contrattazione tra organizzazioni datoriali e dei lavoratori non rappresentative, è in preoccupante aumento e se da una parte genera concorrenza sleale e rischi per le imprese, dall’altra abbassa i diritti e i salari dei lavoratori. La contrattazione, infatti, va sostenuta da una rappresentatività ampia e diffusa, come nel caso del CCNL di FIPE, applicato a più dell’85% del totale delle imprese del settore e a oltre il 92% dei lavoratori del settore su tutto il territorio nazionale”.

c.s. FIPE- CONFCOMMERCIO della provincia di Rimini




