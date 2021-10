Firma accordo di sponsorizzazione AC&D Solutions e Padiglione San Marino

Dopo un lungo anno di incontri, pianificazione delle attività, sviluppo di progetti e idee creative finalmente il Padiglione San Marino ha preso vita all’interno della prima grande Esposizione Universale negli Emirati Arabi e lo ha fatto grazie alla partnership con AC&D Solutions che, rappresentato dalla figura di Giacomo Vespignani, il Direttore Generale del gruppo, ha firmato il contratto di sponsorizzazione con il Padiglione di San Marino, rappresentato dalla figura del Commissario Generale per l’Expo Mauro Maiani. Con lo spirito di creare un progetto esclusivo e innovativo AC&D Solutions Group, affiancato dal Gruppo Roncaglia - Marketing e Comunicazione e l’architetto Francesco Ammirati, ha dato vita al concept del Padiglione con arredi, contenuti, video, immagini e soluzioni tecnologiche che valorizzano la storia, tradizione e cultura dell’antica Repubblica di San Marino. AC&D Solutions dal 2011 si propone nel mercato dello sviluppo di prodotti e soluzioni digitali per le imprese e professionisti in Italia e all'Estero. La mission dell'azienda è supportare i clienti nel processo di innovazione tecnologica consentendo di misurare i benefici in termini di costi, snellimento dei processi, ottimizzazione di tempo e risorse, gestione delle criticità e miglioramento della comunicazione con i propri interlocutori. L'impegno è quello di essere in prima linea nella trasformazione tecnologica dei nuovi media, questo per proporre consulenza e supporto ai clienti con software innovativi e soluzioni di successo complete e personalizzate. Giacomo Vespignani, commenta l’accordo di sponsorizzazione: “Il progetto insieme al padiglione San Marino, che ha visto attivamente coinvolto il nostro team da lungo tempo, é finalmente giunto al suo compimento e questo ci riempie di grande orgoglio e soddisfazione. Ritengo inoltre che il mercato arabo riserva per il nostro settore grandi possibilità di crescita e sviluppo, per questo lo scorso agosto 2021 è nata la nuova sede AC&D MENA negli Emirati a Dubai. Ci auguriamo dunque di poter intensificare il nostro business in questo nuovo mercato dell'area MENASA, in cui siamo giá approdati con questo primo grande e magnifico progetto di Expo Dubai 2020”.

“La dedizione da parte di tutto il team di AC&D Solutions durante questi due anni di lavoro insieme” commenta Mauro Maiani “ha rappresentato un tassello fondamentale nel funzionamento della complessa macchina di Expo Dubai 2020, che proprio pochi giorni fa ha visto concretizzare il progetto del Padiglione di San Marino che non è solo un’area espositiva, ma uno spazio in cui il livello fisico e digitale si fondono insieme, regalando al visitatore un’esperienza “phygital” immersiva e su più livelli comunicativi. Proprio a questo proposito il gruppo AC&D Solutions é riuscito a mettere insieme moltissimi elementi: dai pannelli grafici, ai tre video informativi ed a quelli dei tablet del tavolo interattivo, all’app di padiglione scaricabile da tutti i visitatori con gli extra contents ed approfondimenti, garantendo una fruibilità dei contenuti a vari livelli e per le diverse tipologie di visitatori del Padiglione.”

