Firma del patto di amicizia tra la citta di San Marino e Pyeongchang-gun, regione di Gang Won-do, della Repubblica di Corea.

È stato firmato nel pomeriggio a Palazzo Begni tra il Capitano di Castello di San Marino e il Sindaco di Pyeongchang-gun il Patto di Amicizia e Scambio per rafforzare il rapporto di amicizia e la collaborazione in vari settori. Tale iniziativa ha preso avvio in occasione delle Celebrazioni del ventennale delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica di Corea ed è stata attivamente gestita e condotta a termine dal Capitano di Castello, Tomaso Rossini, dall’Ambasciatore presso la Repubblica di Corea, Rino Micheloni, e dalla controparte coreana. La firma del Patto, avvenuta alla presenza di Delegazioni tecniche e diplomatiche, sancisce l’opportunità di sviluppare rapporti ancora più stringenti e proficui tra le due realtà cittadine; viene stabilito un progressivo rafforzamento della cooperazione nei settori del turismo, della cultura e del commercio, individuando altresì forme di contatto e scambi costanti. Tali sinergie sviluppate a livello sussidiario contribuiscono sensibilmente alla diffusione della cultura, del patrimonio identitario e delle peculiarità della Repubblica di San Marino nel mondo ed avviano relazioni costanti con realtà economiche, sociali, culturali importanti e propedeutiche alla definizione di intese e di progetti bilaterali.

