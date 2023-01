Firma dell’accordo quadro tra Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Titancoop e Fondazione XXV Marzo

È stato firmato oggi, presso la sede della Cooperativa Titancoop, l’accordo quadro tra l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Titancoop e Fondazione XXV Marzo. L’accordo, sottoscritto dal Magnifico Rettore Prof. Corrado Petrocelli, dal Presidente di Titancoop Mauro Fiorini e dalla Presidente di Fondazione XXV Marzo Olga Carattoni, si pone l’obiettivo di avviare e sviluppare una collaborazione nell’ambito di progetti, attività e iniziative di reciproco interesse al fine di perseguire sinergicamente le rispettive finalità istituzionali. Sono oggetto specifico dell’accordo la promozione, lo sviluppo e la diffusione della cultura cooperativa e mutualistica; la salvaguardia e la promozione della storia del lavoro, della cooperazione, dell’associazionismo e della storia politica della Repubblica di San Marino, oltre al sostegno della formazione sia permanente sia giovanile. L’accordo permetterà di sostenere l’attività istituzionale svolta da ciascuna delle Parti ed inoltre sviluppare conoscenze e competenze con programmi e progetti congiunti per il conseguimento delle rispettive finalità. Titancoop persegue i suoi scopi senza alcuna finalità speculativa e vede nelle collaborazioni un elemento importante per sostenere lo sviluppo sociale, culturale ed economico della Comunità sammarinese. Sin dalla sua origine ha valorizzato la cooperazione come un importante strumento d’attuazione per il raggiungimento di questi obiettivi. Tra i suoi valori fondativi si trova la volontà di rappresentare una forza sociale costruttiva: è anche per questo che nel 1997 ha costituito la Fondazione XXV Marzo, ente culturale apolitico e senza fini di lucro che si prefigge lo scopo di organizzare attività culturali intese ad approfondire e diffondere la cultura, l’istruzione e la solidarietà sociale. Titancoop e Fondazione XXV Marzo intendono pertanto ringraziare l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, ente che opera sul territorio sammarinese a livello di eccellenza nel campo della ricerca, dell’alta formazione, della diffusione della conoscenza e della cultura, per aver sancito con la firma di oggi l’inizio di questa importante collaborazione. cs Cooperativa Titancoop - Fondazione XXV Marzo

