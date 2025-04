Firmata a Roma un’intesa operativa sulla cooperazione nel settore della bonifica occasionale del territorio sammarinese da ordigni bellici

Nella mattinata odierna, a Roma, la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana hanno ulteriormente ampliato i settori di collaborazione bilaterale, nel solco delle intese e delle ottime relazioni esistenti. L’Ambasciatore di San Marino a Roma, Daniela Rotondaro, e il Sottosegretario di Stato presso il Ministero Italiano della Difesa, Senatrice Isabella Rauti, hanno firmato in rappresentanza delle rispettive Repubbliche un’Intesa Operativa sulla cooperazione nel settore della bonifica occasionale del territorio sammarinese da ordigni residuati bellici. Presenti alla firma, avvenuta presso il Ministero della Difesa, per la parte sammarinese, il Direttore del Dipartimento Affari Esteri, Matteo Mazza e il Comandante del Corpo della Gendarmeria, Gen. Maurizio Faraone, mentre per la parte italiana il Consigliere Diplomatico del Ministro della Difesa, Min. Plen. Guido De Sanctis, il Vice Comandante COMFOTER, Gen. C.A. Salvatore Cuoci e per l’Ufficio politica industriale del Ministero della Difesa il Col. Mauro Manti. L’Intesa Operativa, di natura prettamente tecnica, rappresenta un importante strumento normativo, resosi necessario anche in considerazione dell’esigenza, da parte sammarinese, di effettuare la bonifica occasionale di ordigni residuati bellici e post bellici rinvenuti nel territorio sammarinese. Il nuovo dispositivo bilaterale consentirà dunque la codificazione di procedure e di principi generali, la collaborazione con personale e strumentazione specialistica, nonché l’identificazione degli organi responsabili per la bonifica da ordigni rinvenuti occasionalmente - l’ultimo dei quali messo in sicurezza grazie all’intervento dell’Esercito Italiano e del personale sammarinese mediante despolettamento, successivamente fatto brillare in piena sicurezza lo scorso febbraio 2024.