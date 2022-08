Firmata la convezione tra la Segreteria di Stato Sanità, l’Istituto Sicurezza Sociale e l’Associazione Parkinson San Marino

Una nuova convenzione, della durata di 12 mesi: è quanto sancito questo pomeriggio dal documento firmato dal Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, Roberto Ciavatta, il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere e il Presidente dell’Associazione Parkinson San Marino, Vincenzo Zafferani. Tale convenzione si pone gli obiettivi di promuovere l’integrazione sociale, migliorare la qualità della vita e contrastare l’emarginazione, l’isolamento e la solitudine, sia dei malati che dei loro familiari. Per la realizzazione degli scopi previsti, l’Associazione Parkinson San Marino intraprenderà attività di consapevolezza e informazione sulla malattia, organizzando momenti di incontro e confronto tra i familiari, gli ammalati e la collettività, oltre che eventi pubblici come seminari, convegni e conferenze. In più si farà garante dei rapporti con le Istituzioni, interne ed esterne a San Marino, che trattano la patologia, aumentando le collaborazioni con le analoghe associazioni già presenti sul territorio romagnolo. La malattia di Parkinson è una patologia neurologica che colpisce oggi 5 milioni di persone nel mondo, di cui circa 400.000 solo in Italia, e che si manifesta in media intorno ai 60 anni di età. Nella Repubblica di San Marino si stima che siano circa il 4x1000 le persone affette da questa malattia, mentre l’Associazione Parkinson segue nelle sue attività di volontariato oltre 40 persone e le loro famiglie. Il numero di persone affette da questa patologia è destinato ad aumentare nei prossimi decenni, soprattutto nel mondo occidentale, per via dell’innalzamento delle aspettative di vita, con conseguente aumento dell’età media della popolazione.

cs congiunto della Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale e l'Istituto per la Sicurezza Sociale