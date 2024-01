Firmata la proroga dell’Allegato dell’Accordo Quadro sulla Campagna Anti-Inflazione tra Governo, Associazioni dei Consumatori, OSLA e USC

Firmata la proroga dell’Allegato dell’Accordo Quadro sulla Campagna Anti-Inflazione tra Governo, Associazioni dei Consumatori, OSLA e USC.

È stata firmata questo pomeriggio - alla presenza dei Segretari di Stato per le Finanze Marco Gatti e per l’Industria Fabio Righi e dei rappresentanti di Associazioni dei Consumatori, di OSLA e USC e della Grande Distribuzione Organizzata – la proroga fino al 31 gennaio 2024 dell’Allegato all’Accordo Quadro sulla Campagna anti-inflazione’ tra la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e la Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, ASDICO, Associazione Sportello Consumatori CSDL e UCS, Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori (OSLA) e Unione Sammarinese Commercio e Turismo (USC). Obiettivi dell’iniziativa e del tavolo istituito contenere gli effetti dell’inflazione e incentivare i consumi sul territorio.

Mentre in Italia si sta ancora valutando l’estensione del trimestre anti-inflazione, a San Marino l’iniziativa continuerà con azioni atte ad offrire, nel periodo di durata, una selezione di articoli di prima necessità e di prodotti per l’infanzia e per la cura della persona a prezzi convenienti.

Gli esercizi che già aderiscono all’iniziativa - riconoscibili da un’apposita cartellonistica, riportante il bollino che riprende i colori della bandiera sammarinese e la dicitura “campagna anti-inflazione” – sono Coal, Conad, Giorgetti e TitanCoop. La possibilità di aderire al progetto resta aperta a qualsiasi altro esercizio commerciale che lo desiderasse.

Resta confermato l’ampliamento dell’1% - a carico dello Stato, per un totale del 3% - della scontistica applicata sulla SMaC Card per il comparto alimentare fino al 31 gennaio 2024.



