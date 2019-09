Firmato a San Pietroburgo il memorandum d’intesa tra il Segretario di Stato per il Turismo Augusto Michelotti e il Segretario di Governo del Turismo Argentino Gustavo Santos

Continuano a San Pietroburgo i lavori della 23 Assemblea Generale dell’OMT alla quale San Marino partecipa con una delegazione guidata dal Segretario di Stato Augusto Michelotti. In mattinata l’Assemblea Generale ha ascoltato il video saluto del Presidente russo Vladimir Putin e la relazione sullo stato dell’Organizzazione del Segretario Generale Zurab Pololikashvili ed ha poi approvato la prima convenzione quadro dell’OMT sull’etica del turismo. Nel corso della giornata si è svolta, nella cornice dell’Assemblea, la cerimonia di firma del Memorandum d’intesa sulla cooperazione nel settore del turismo tra il Segretario di Stato per il Turismo Augusto Michelotti ed il Segretario di Governo del Turismo dell’Argentina Gustavo Santos. Il memorandum favorisce la collaborazione reciproca nel settore del turismo ed i due Segretari hanno sottolineato i legami reciproci tra San Marino e Argentina e la presenza di numerosi cittadini residenti in entrambi i Paesi. L’Assemblea concluderà i suoi lavori domani con la scelta del Paese che ospiterà la prossima Assemblea nel 2021. I candidati sono tre: Filippine, Kenya e Marocco.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato Territorio Ambiente e Turismo