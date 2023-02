Firmato accordo contrattuale settore Assicurazioni Aumenti in busta paga del 3% annui per il 2022 e 2023, e del 2% per il 2024

Questa mattina presso la sede ANIS, tra le tre organizzazioni sindacali e la stessa Associazione Industriali è stato firmato il rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti del settore assicurazioni. Per CSdL-CDLS-USL hanno firmato l'accordo i Segretari Generali, federali e i funzionari delle rispettive Federazioni Servizi. L'accordo prevede aumenti del 3% all'anno per il biennio 2022 e 2023, e un ulteriore 2% per il 2024. I dipendenti del settore avevano già percepito nell'autunno scorso gli aumenti arretrati relativi all'anno 2022, e dal 1° gennaio 2023 hanno già iniziato a ricevere in busta paga l'ulteriore incremento del 3%. Gli stessi lavoratori del settori assicurazioni, riuniti in assemblea alcune settimane fa, avevano condiviso ed espresso un voto favorevole a questa ipotesi di rinnovo contrattuale, raggiunto al tavolo della trattativa con l'ANIS. Anche questo rinnovo contrattuale, che va ad aggiungersi agli altri contratti di settore già sottoscritti dalle Federazioni Servizi di CSdL-CDLS-USL, in base alle norme della legge sulla rappresentatività sarà sottoposto a referendum confermativo tra i lavoratori.

cs Federazioni Servizi CSdL - CDLS - USL

