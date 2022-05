Firmato accordo di collaborazione tra l’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino e l’Istituto Romagnolo per lo studio dei tumori “Dino Amadori” di Meldola

Un accordo a 360° in ambito oncologico per garantire ai cittadini sammarinesi di avere come riferimento un centro di assoluta eccellenza che consenta alle persone affette da malattie neoplastiche di poter continuare a ottenere sia all’Ospedale di Stato di San Marino, sia presso l’IRCCS di Meldola, le migliore cure ad oggi disponibili. Si tratta dell’accordo di collaborazione raggiunto e siglato questa mattina, tra l’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino, rappresentato dal Direttore Generale, dr. Francesco Bevere e l’IRCCS-IRST Istituto Romagnolo per lo studio dei tumori “Dino Amadori” di Meldola, in Emilia Romagna, rappresentato dal Direttore Generale, Dr. Giorgio Martelli. L’accordo mira a inserire l’ISS di San Marino, nello specifico l’Ospedale di Stato, nella più ampia rete degli ospedali di ricerca già operativa in ambito internazionale, con la finalità di garantire le cure più innovative ai cittadini sammarinesi nonché di incrementare le attività di collaborazione e cooperazione prevalentemente con gli IRCCS italiani. L’accordo consentirà un rifermento stabile degli specialisti dell’IRCCS anche presso l’Ospedale di Stato, attraverso una apposita convenzione attuativa che completerà l’accordo odierno. “La Segretaria di Stato per la Sanità – dichiara il Segretario di Stato Roberto Ciavatta – ha fortemente auspicato di raggiungere l’obiettivo odierno e sosterrà ogni ulteriore passo dell’ISS, verso la massima integrazione nel campo della ricerca e delle terapie innovative a favore dei cittadini sammarinesi. Con l’auspicio che l'accordo siglato quest’oggi, possa incrementare maggiormente i rapporti e la collaborazione reciproca, sviluppando le peculiarità di ciascuna realtà, come la nostra Farmacia Internazionale, a beneficio dei sammarinesi”. “Abbiamo accolto con molto favore l'opportunità di consolidare questa collaborazione – spiega il Direttore Generale IRCCS, Dr. Giorgio Martelli -, le partnership nazionali e internazionali, d'altronde, fanno parte del DNA di un Istituto come il nostro che fa della ricerca, prevalentemente traslazionale, la propria missione. Si tratta di un accordo che si andrà ad inserire coerentemente con il disegno di rete oncologica che stiamo realizzando con l'AUSL della Romagna e con il nostro approccio multidisciplinare e per gruppi di patologia alle malattie ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE – Ufficio Stampa - U.R.P. Via Scialoja, 20 - 47893 Borgo Maggiore - RSM T 0549 994565 F 0549 994560 E-mail : ufficio.stampa@iss.sm http://www.iss.sm FaceBook: @ISRRSM oncologiche. Si apre una pagina di nuove progettualità, non solo sotto il profilo dell'assistenza ma anche della ricerca. Siamo sicuri che la collaborazione porterà buoni frutti per entrambi".- “L’accordo odierno – afferma il Direttore Generale ISS, Dr. Francesco Bevere – riflette le esigenze dei nostri ammalati di avere sia presso l’Ospedale di Stato che presso l’IRCCS di Meldola, rifermenti di alta specializzazione, in grado di seguire l’intero percorso delle cure, in attesa della graduale autonomia tencico-scientifica prevista anche in questo campo per l’ISS. La ricerca rappresenta un pilastro essenziale anche per San Marino e quindi questa partnership rappresenta un primo tassello di ulteriori accordi che interesseranno più Istituto di Ricerca Internazionali in campo oncologico”.

c.s. Istituto per la Sicurezza Sociale e Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori