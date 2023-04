Firmato il contratto per il mondo delle imprese artigiane

Firmato il contratto per il mondo delle imprese artigiane.

Dopo la definizione di un verbale di accordo avvenuto nello scorso anno ed adottato le procedure dettate dalla legge 59/2016 in materia di contrattazione, oggi si è concludo l’iter per la definizione di un CONTRATTO COLLETTIVO UNICO valido per le aziende artigianali o di riferimento all’artigianato e i lavoratori in esse occupati. Un passaggio che UNAS - insieme a tutte le parti firmatarie CSdL, CDLS, USL ed OSLA - registra con soddisfazione dopo tempo nel quale la chiarezza normativa non poteva essere garantita alle parti datoriali e dei lavoratori. L’obbiettivo ambizioso si è reso possibile anche grazie alla volontà esplicita di unire energie e sforzi verso il superamento delle conflittualità, a tutto vantaggio della ricerca di condivisione ed inclusione. Un unico contratto per il settore che, dopo il passaggio referendario, potrà diventare finalmente l’unico elemento di definizione nelle relazioni, migliorando armonia e certezze in un settore che si è sempre contraddistinto per le alte relazioni umane tra lavoratori e titolari d’impresa artigiana.

Cs - Il consiglio direttivo UNAS

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: