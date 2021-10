Firmato il Memorandum of Understanding tra l’Università degli Studi e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino

Firmato il Memorandum of Understanding tra l’Università degli Studi e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino.

E’ stato siglato questa mattina il Protocollo d’Intesa triennale tra l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, nella persona del Magnifico Rettore Corrado Petrocelli, e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino nella persona del Segretario di Stato per l’Istruzione, la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili, Andrea Belluzzi. Considerata l’importanza di sviluppare rapporti nell'ambito di un quadro unitario e istituzionale, mediante una collaborazione volta a rendere più efficaci le interazioni nell’ambito delle attività di ricerca e di Terza Missione dell’Università di San Marino e le massime istituzioni del Paese, l’accordo sottoscritto sancisce una collaborazione per una mutua cooperazione nel campo dell'insegnamento superiore, della ricerca e dell’innovazione, e per favorire iniziative di reciproco interesse in ambito scientifico, giuridico, artistico e culturale. La collaborazione si estende ad ambiti quali la didattica, tramite la realizzazione di progetti comuni e l’implementazione di percorsi formativi progettati congiuntamente a livello di laurea, laurea magistrale, dottorato, master professionale, corsi di alta formazione; l’orientamento al lavoro anche tramite la realizzazione di percorsi di tirocinio curriculare o formativo e di orientamento; la ricerca, tramite l’identificazione e lo sviluppo di progetti di ricerca di reciproco interesse, la promozione della pubblicazione congiunta e la disseminazione e/o sfruttamento dei risultati della ricerca; la condivisione di personale per attività didattiche, di ricerca e istituzionali; la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali su temi di reciproco interesse; l’organizzazione di seminari, simposi e tavoli di lavoro su temi di comune interesse. Attraverso la stipula di singoli specifici accordi attuativi - che saranno proposti dalle singole strutture universitarie e dipartimentali competenti e approvati dai rispettivi organi - l’Università degli Studi e il Congresso di Stato si impegnano a realizzare i progetti riferiti agli ambiti della collaborazione, a partire da quello giuridico, in particolare quello giuslavoristico e quello delle relazioni internazionali, anche attraverso l’istituzione, presso l’Università di San Marino, di un Centro Studi sulle relazioni internazionali e il lavoro. Università e Congresso si impegnano altresì reciprocamente a incoraggiare tutte le possibili forme di collaborazione, favorendo la conoscenza dei rispettivi expertise in ambito di ricerca al fine di identificare aree e settori di reciproco interesse su cui sviluppare progettualità congiunte, anche nell’ambito di programmi di finanziamento e anche in collaborazione con altri enti o imprese.

Andrea Belluzzi (Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura): “La firma di questo accordo quadro certifica un percorso iniziato da tempo, sempre proficuo e intenso. Auspico sia un nuovo punto di partenza per intensificare la collaborazione tra Istituzioni e Università, per portare crescita ma soprattutto qualità e competenze in un momento in cui c’è la necessità di attingere a risorse e conoscenza per progettare, per formare e innovare. L’Università è una risorsa per il nostro Paese, fonte di sapere, hub importante per accedere alle migliori competenze nelle più disparate materie.”

Corrado Petrocelli (Magnifico Rettore dell’Università degli Studi): “Il mio ringraziamento va all’intero Congresso di Stato. Attribuisco enorme importanza a questo accordo istituzionale omnicomprensivo, che testimonia l’impegno dell’Università sul territorio sammarinese attraverso le molteplici attività che ha svolto e svolge nel Paese. Noi non chiediamo di meglio che mettere le nostre competenze al servizio della Repubblica.”

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: