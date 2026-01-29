Firmato il nuovo testo unico del contratto Assicurazioni valevole per il 2025-2029: previsti aumenti totali del 13,70%, buste paga aggiornate già dalla mensilità di gennaio

Come previsto dall’accordo per il rinnovo del contrato di lavoro per i lavoratori dipendenti occupati nel settore assicurativo, sottoscritto a inizio dicembre tra l’ANIS e le Agenzie di Assicurazione per la parte datoriale, e CSdL, CDLS e USL per la parte sindacale, questa mattina presso la sede ANIS è stato firmato il nuovo testo unico del contratto di settore, in cui sono occupati circa 70 lavoratori. Il nuovo contratto non prevede modifiche sul piano normativo rispetto al precedente accordo contrattuale, sottoscritto il 16 febbraio 2023, bensì solo sulla parte economica e sulla durata. Coprirà infatti il periodo 2025-2029, ovvero un intero quinquennio in cui saranno chiari e fissi gli aumenti retributivi annuali, per un incremento complessivo del 13,70%, così suddivisi: 3% per il 2025, 3% per il 2026, 2,70% per il 2027, 2,50% per il 2028, 2,50% per il 2029. Si tratta di aumenti concordati al fine di garantire la copertura dell’inflazione nel quinquennio e recuperare al tempo stesso potere d’acquisto rispetto al recente passato. La procedura prevista dalla legge 59/2016 prevede ora che il testo venga sottoposto a referendum tra i lavoratori del settore, per cui le Federazioni Servizi di CSdL, CDLS, USL sono impegnate a organizzare l’iter per la realizzazione dello stesso. Per quanto riguarda invece la parte datoriale, questo passaggio non sarà necessario, avendo già ANIS la piena rappresentatività del settore (oltre il 77%), per cui le aziende potranno già erogare gli aumenti previsti. A tal fine sono infatti state validate le nuove tabelle retributive per aggiornare il programma paghe affinché le aziende e i loro uffici possano elaborare le buste paga del mese di gennaio con i nuovi importi. Per quanto riguarda gli arretrati del 2025, invece, dovranno prima essere eseguiti i calcoli necessari e quindi sarà possibile corrisponderli dalla mensilità di febbraio.

c.s. ANIS, CSdL, CDSL e USL

