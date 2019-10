Firmato il protocollo d’intesa tra la Segreteria di Stato per la Sanità, l’ISS e il polo delle associazioni socio sanitarie

Il Protocollo d’Intesa firmato oggi tra la Segreteria di Stato per la Sanità, l’Istituto per la Sicurezza Sociale e il Polo delle Associazioni Socio Sanitare segna un altro passo in avanti nella costruzione di sinergie a tutela delle persone con bisogni speciali. Alla firma presenti il Segretario di Stato per la Sanità Franco Santi, il Direttore Generale dell’ISS Andrea Gualtieri, il Direttore Socio Sanitario Mara Morini, il Coordinatore del Polo Maria Katia Savoretti e i presidenti delle Associazioni del Polo che hanno aderito, confermando l’impegno a lavorare insieme per implementare i rapporti di collaborazione e sostegno reciproco per una continua crescita in ambito socio sanitario. “Il Protocollo firmato oggi”, ha spiegato il Segretario di Stato Franco Santi, riconosce l’importanza della salute del cittadino, elemento che accomuna tutte le Associazioni di volontariato e promuove le attività in ambito sanitario e socio-sanitario negli specifici ambiti di pertinenza”. “Per tutte le Associazioni del Polo – ribadisce il coordinatore Maria Katia Savoretti – questo momento rappresenta un traguardo e allo stesso tempo un punto d’inizio per sviluppare congiuntamente progetti e iniziative per la promozione della salute e della prevenzione di malattie”. “Il volontariato- sottolinea Andrea Gualtieri – come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo rappresenta un contributo importante alle politiche di salute. E’ quindi necessario promuovere, sviluppare e consolidare i rapporti con le Associazioni di volontariato, in particolare in ambito socio-sanitario al fine di diffondere le buone pratiche maturate nel territorio e favorire un ruolo attivo per realizzare gli obiettivi del piano sanitario”.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato Sanità