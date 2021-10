Firmato il Protocollo d’Intesa tra Segreteria di Stato per il Lavoro, Associazione Sammarinese per l’Informatica ASI e Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro

E’ stato firmato questa mattina il Protocollo d’Intesa tra la Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l’Informazione, i Rapporti con l’AASS rappresentata dal Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, l’Associazione Sammarinese per l’Informatica ASI e il Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro. L’iniziativa nasce dall’interesse della Segreteria di Stato di avviare attività formative volte a migliorare le competenze dei lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta, integrando a quelle già in atto per la lingua inglese, anche quelle volte all’accertamento delle competenze informatiche e digitali di cui, la pandemia da Covid-19 e i suoi impatti ad ampio raggio, hanno accelerato la domanda. L’Associazione Sammarinese per L’informatica si impegna, su richiesta ed in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro, alla creazione di test, anche diversificati per mansioni specifiche, volti a misurare le effettive competenze informatiche e digitali degli iscritti alle liste di avviamento al lavoro, utilizzando una piattaforma virtuale per la somministrazione dei test in formato elettronico. Il Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro si impegna a elaborare le informazioni relative alle competenze informatiche e digitali, al fine di coniugare le carenza dei profili professionali con la domanda di lavoro. ASI si impegna, nell’ambito di una progettualità condivisa, a collaborare con il Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro nella stesura tecnica degli Ordinamenti Didattici dei corsi di formazione che verranno ritenuti necessari e a individuare i professionisti, anche lavoratori subordinati, in grado di svolgere le docenze tecniche. I costi relativi alla realizzazione dei test per l’accertamento delle competenze informatiche e digitali, nonché alla realizzazione dei corsi di formazione per il raggiungimento delle competenze informatiche e digitali minime per l’inserimento degli iscritti nei diversi profili professionali, sono posti a carico del Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro che svolgerà congiuntamente ad ASI l’elaborazione dei risultati. Inoltre, ASI potrà proporre, nell’ambito della propria sfera di attività e competenza, la realizzazione di specifici corsi di formazione innovativi che, se ritenuti di interesse per tutti i sottoscrittori del presente Protocollo d’Intesa, potranno essere realizzati in compartecipazione: in tal caso, i costi relativi alla realizzazione dei corsi di formazione saranno posti a carico dell’Associazione Sammarinese per l’Informatica mentre il Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro metterà a disposizione del progetto la propria struttura organizzativa, le aule e le attrezzature necessarie, e si impegnerà ad utilizzare proprie risorse per attivare diverse forme di pubblicità dei corsi in oggetto. Ai partecipanti ai corsi di formazione verrà rilasciato un attestato. I corsi avranno il patrocinio nominale della Segreteria di Stato per il Lavoro.

Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per il Lavoro): “La mia Segreteria sta concependo una serie di strumenti affinché le persone non abbiano più alibi nel non trovare lavoro e lo sta facendo mettendo a sistema istituzioni e organizzazioni del paese, come ad esempio è oggi con ASI. Sappiamo quanto le competenze informatiche e digitali oggi abbiano valore, per cui credo che con il protocollo siglato questa mattina abbiamo aggiunto un nuovo tassello necessario al mercato del lavoro del nostro Paese.”

