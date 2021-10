Firmato il Protocollo di Intesa tra la Diocesi di San Marino-Montefeltro e la Segreteria di Stato per il Turismo

Un “Protocollo d’ intesa strategico, che vedrà la Segreteria di Stato per il Turismo e la Diocesi San Marino-Montefeltro massimizzare le sinergie e la collaborazione, attraverso la definizione di politiche ed iniziative finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio ecclesiastico ed allo sviluppo del turismo religioso”. Si apre così il Protocollo d’intesa delineato nei mesi scorsi e oggi finalmente siglato dal Segretario di Stato Federico Pedini Amati e il Vescovo della Diocesi San Marino- Montefeltro S.E. Monsignor. Andrea Turazzi. Un percorso che è stato fortemente sostenuto dal Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati all’interno del Congresso di Stato, che con l’approvazione di 3 delibere – la n. 47 del 23 luglio 2020, la n. 33 del 5 luglio e la n. 25 del 19 luglio 2021 – ha fornito al progetto una forte accelerazione. Nella cornice di queste azioni si sono collocate le recenti inaugurazioni sia del Cammino del Santo Marino, itinerario che ripercorre in 10 tappe i luoghi più significativi della vita del Patrono nel territorio della Repubblica, sia del Cammino di San Francesco con relativa adesione al progetto “I cammini di Francesco”, che concorre ad ottenere la certificazione di “Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa”. In particolare, l’accordo siglato oggi pomeriggio andrà anche a delineare la programmazione e la promozione di azioni congiunte del Tavolo di coordinamento, costituito con Delibera di Congresso n. 3 del 5 luglio 2021, che perseguirà gli obiettivi di: -definizione delle modalità più consone alla conoscenza, fruizione e valorizzazione dei beni ecclesiastici e del patrimonio religioso materiale e immateriale del territorio; - affrontare le problematiche comuni rispetto ai beni culturali ecclesiastici del territorio e agevolarne l'accessibilità per tutti; - facilitare la diffusione dell'informazione inerente le iniziative e le attività d'interesse turistico nei diversi livelli pubblici e privati, attraverso ogni più opportuno mezzo ed iniziativa condivisa, soprattutto i social network (comunicati, newsletter, seminari informativi, audizioni, elaborazione documenti, ecc.); Piena soddisfazione è stata espressa sia dal Segretario Federico Pedini Amati sia dal Vescovo della Diocesi S.E. Monsignor Andrea Turazzi per un risultato a cui entrambe le istituzioni, in collaborazione con l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino, hanno lavorato alacremente nel corso di questi ultimi mesi.

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Fondamentale per la piena riuscita del progetto sarà porre al centro la fede e le tradizioni del nostro territorio, in un quadro di collaborazione istituzionale volto a sostenere la Repubblica ad intraprendere la via del cambiamento e della crescita anche spirituale dell’offerta turistica”.

c.s. Segreteria di Stato per il Turismo