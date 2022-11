Firmato l’Accordo con Aicep Portugal Global - Trade & Investment Agency

Uno strumento in più per l’internazionalizzazione dell'economia sammarinese. AICEP è l’agenzia per gli investimenti e l’internalizzazione del Governo Portoghese, con una rete globale in oltre 50 Paesi, un’Agenzia con cui ASE-CC condivide la mission di favorire iniziative strutturali e promuovere la stretta collaborazione fra le aziende dei due Paesi. La firma di questo accordo che ha l’obiettivo, tra l’altro, di creare le condizioni favorevoli per ampliare la cooperazione economica e promuovere accordi tra operatori economici e professionisti dei due Paesi, acquisisce una valenza ancora maggiore in ragione della Convenzione contro le Doppie Imposizioni Fiscali in vigore fra la Repubblica di San Marino ed il Portogallo, garantendo così un quadro di maggiori certezze. In particolare, gli sforzi si concentreranno sulla promozione di attività di interesse reciproco, in particolare in segmenti come turismo, prodotti e servizi innovativi, integratori alimentari e servizi digitali. In sinergia con le istituzioni, è anche attraverso tali partnership che ASE-CC intende esprime la sua funzione di “Official Business Gate” per investitori, imprenditori e professionisti interessati a nuovi progetti a cavallo fra più Paesi.