Firmato l'accordo di donazione. L'archivio documentale del Psd sarà depositato in Archivio di Stato.

Nella mattinata di giovedì 29 agosto 2024, con le firme dei Sindaci di Governo -Aida Maria Adele Selva e Luca Boschi- seguite da quelle di Gerardo Giovagnoli, Segretario Politico del PSD, e del dott. Vito Testaj in rappresentanza degli Istituti Culturali, è stato ufficializzato e definito l’atto di donazione del fondo archivistico del Partito dei Socialisti e dei Democratici (PSD) all’Archivio di Stato della Repubblica di San Marino. Il fondo consta di 749 buste ed è costituito da materiale documentale e fotografico, da manifesti e da supporti magnetici ed informatici. Oltre alla documentazione del PSD, l’archivio oggetto della donazione conserva nuclei documentali che testimoniano l’evoluzione storica e le vicende politiche che hanno portato, nel 2005, alla formazione del partito (Partito Socialista Sammarinese, Partito Socialista Democratico Indipendente, Partito Progressista Democratico Sammarinese, Socialisti per le Riforme, Movimento Democratico, Partito dei Democratici oltre alle organizzazioni correlate con specifici ambiti di autonomia). Più di cento anni di vita politica sammarinese, che da oggi diventano patrimonio di tutta la cittadinanza grazie alle importanti funzioni che esercita l’Archivio di Stato: conservare, tutelare, valorizzare e rendere fruibile – secondo le vigenti Leggi e Regolamenti – il patrimonio storico documentale sammarinese. I partiti, elemento fondamentale di collegamento tra lo Stato e la società, ricoprono un ruolo di primo piano nell’evoluzione politica e storica di un Paese; ordinarli, conservarli, metterli a disposizione per lo studio e la ricerca sono operazioni necessarie al fine di preservare la memoria di una comunità. È nel 2021 che alcuni membri del PSD portano alla luce la rilevanza del materiale documentale conservato presso l’Archivio del partito; a partire da quel momento Pio Chiaruzzi, Laura Rossi, Patrizia Busignani, Donatella Merlini, Antonella Mazza e Gemma Cavalleri portano avanti il lavoro di censimento, riorganizzazione e schedatura di questo materiale. Successivi sopralluoghi e verifiche da parte delle funzionarie dell’Archivio di Stato, coordinate dalla Responsabile di area dott.ssa Lucia Cecchetti, hanno permesso alla volontà del PSD di valorizzare e tutelare il proprio materiale e a quella degli Istituti Culturali di perseguire la propria mission di incontrarsi, addivenendo alla proposta di donazione e alla definitiva acquisizione avvenuta nella giornata di ieri. Gli Istituti Culturali, si augurano che l’acquisizione di questo importante Archivio non sia un punto di arrivo ma di partenza, il primo passo verso la formazione di un Archivio della politica sammarinese del novecento e verso la realizzazione di nuovi rilevanti progetti di valorizzazione di queste imprescindibili testimonianze della storia sammarinese.

