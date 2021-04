Firmato l’accordo occupazionale con The Market PropCo

E’ stato firmato questa mattina l’accordo occupazionale tra il Segretario di Stato al Lavoro Teodoro Lonfernini e THE MARKET San Marino Outlet Experience nella persona del suo presidente Gabriele Cerminara. Il complesso commerciale, del valore totale di 150 milioni di euro, che accoglierà boutique, ristoranti, eventi e attività di animazione, sarà inaugurato il prossimo 24 giugno. L’accordo, come previsto dalle norme vigenti, ha lo scopo di trovare un equilibrio tra le esigenze dei vari marchi interessati a entrare nel centro - che necessitano di personale con precisi requisiti - e la volontà di occupare quanto più personale residente possibile; permetterà ai singoli brand un avvio sereno della propria attività e darà un’indicazione su dove e come investire per accrescere le qualifiche dei disoccupati sammarinesi, dando una prospettiva di crescita e occupazione anche nel medio/lungo termine. Ancor prima della definizione dei contenuti dell’accordo, è stata avviata una preselezione del personale nelle attuali liste di San Marino per verificare le disponibilità e le competenze degli iscritti rispetto ai requisiti minimi individuati per la mansione di commesso o addetto alle vendite. La Segreteria al Lavoro ha svolto un importante lavoro per raggiungere una mediazione tra i requisiti minimi inizialmente presentati da The Market e dai brand, che erano molto alti abituati come è comprensibile ad un contesto internazionale più libero, con l’obiettivo di adeguarli il più possibile alle caratteristiche dei nostri disoccupati e a contestualizzare il progetto in una piccola realtà come quella Sammarinese. Inoltre è stato concordato che il requisito richiesto di avere maturato un’esperienza professionale minima pari a 18 mesi possa essere sostituito con un percorso formativo specifico in addetto alle vendite da avviarsi al più presto. Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per il Lavoro): “The Market è un progetto di insediamento industriale e commerciale importante per San Marino, un progetto di sistema, un progetto che valorizza il nostro Paese. Mi ritengo soddisfatto del lavoro di mediazione che è stato fatto grazie al quale riusciremo a incontrare le necessità di tanti e ad assumere un numero considerevolmente importante di persone tra residenti e non.”





