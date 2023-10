Firmato l’accordo per il rinnovo contrattuale del settore alberghi, ristoranti, bar e mense Aumenti complessivi in busta paga del 5,5% nel triennio 2022/2024. Entro fine ottobre la stesura del testo unico del contratto di lavoro

Nel primo pomeriggio di giovedì 28 settembre, nella cornice della sede di OSLA-USOT, le tre organizzazioni sindacali CSdL-CDLS-USL e le tre organizzazioni datoriali USOT, USC, OSLA hanno firmato l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti del settore alberghi, ristoranti, bar e mense. L'impegno assunto dalle parti firmatarie, è di inserire i contenuti dell'accordo nel corpo del nuovo testo unico, entro la fine di ottobre, dopodiché si procederà alla sua firma. In ogni caso, l'accordo siglato il 28 settembre produrrà i suoi effetti fin dalla busta paga di ottobre, avendo l’accordo immediata efficacia relativamente alla parte economica. In tal senso, tutte le aziende del settore sono chiamate ad applicare gli aumenti sottoscritti. Sono previsti i seguenti aumenti: del 2,5% dal primo giugno 2022, un ulteriore 1,5% dal primo marzo 2023, ai quali si aggiunge un altro 1,5% dal primo gennaio 2024. L’aumento totale nel triennio pertanto è pari al 5,5%. Nella stessa busta paga di ottobre, oltre all'aumento contrattuale, dovranno essere erogati gli arretrati relativi alle mensilità già maturate da giugno 2022 a settembre 2023. Le OOSS si adopereranno per far sì che il testo unico del contratto venga approvato attraverso il referendum tra i lavoratori del settore, affinché ottenga efficacia erga omnes.

cs Federazioni Servizi CSdL - CDLS – USL

