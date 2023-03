Firmato oggi a Roma il Memorandum d'intesa sul rafforzamento delle consultazioni politiche fra San Marino e Viet Nam

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha incontrato oggi a Roma, presso la sede dell’Ambasciata sammarinese, la Vice Ministra degli Esteri della Repubblica Socialista del Viet Nam, S.E. Le Thi Thu Hang, con la quale ha proceduto alla firma del Memorandum d’Intesa sul rafforzamento delle consultazioni politiche, allo scopo di intensificare la collaborazione in ambito bilaterale e multilaterale e promuovere scambi in differenti settori. Tale volontà di pervenire ad una simile concreta intesa bilaterale, si inscrive nelle positive relazioni in corso con il Paese del Sud Est asiatico che, proprio, nello scorso mese di ottobre ha celebrato in Repubblica i 15 anni di proficue relazioni, attraverso la realizzazione di un’iniziativa di forte impatto in ambito culturale. “Quest’ulteriore passo verso una maggiore collaborazione – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari – conferma le ottime relazioni esistenti e l’impegno a proseguire in ambito bilaterale ed anche in una sempre maggiore cooperazione in ambito multilaterale, soprattutto nei temi riconducibili alla difesa dei diritti, alla pace e alla sicurezza internazionale”.

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri

