Firmato questa mattina il testo unico contrattuale del settore artigianato

Presso la sede dell'Unione Artigiani Sammarinesi, questa mattina tra le tre organizzazioni sindacali, l'UNAS e l'OSLA è stato firmato il testo unico del contratto artigianato. Si tratta di un passaggio previsto dalla legge n. 59 del 2016, successivo alla firma del rinnovo contrattuale del settore, avvenuta nel giugno dello scorso anno; il testo unico è il frutto di un lungo e complesso lavoro di redazione delle norme contrattuali del comparto artigianale compiuto dalle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie. Nelle prossime settimane, organizzate dalle Federazioni Industria e Artigianato di CSdL - CDLS - USL, partiranno le assemblee con tutti i lavoratori del settore per l'illustrazione e la votazione del contratto. Una volta approvato definitivamente, lo stesso contratto avrà valore erga omnes. Le tre Federazioni del settore industria e artigianato esprimono profonda soddisfazione per la firma di questo testo contrattuale, che premia il lungo lavoro fin qui compiuto, in un clima di collaborazione con le associazioni datoriali, e fornisce ai lavoratori interessati un testo contrattuale completo ed esauriente.

cs Federazioni Industria e Artigianato CSdL - CDLS - USL