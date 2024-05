Firmato un Accordo annuale tra l’Università degli Studi di San Marino e la Segreteria di Stato per la Sanità sulla formazione contro la violenza di genere

Firmato un Accordo annuale tra l’Università degli Studi di San Marino e la Segreteria di Stato per la Sanità sulla formazione contro la violenza di genere.

Firmata oggi l’intesa tra l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino e la Segreteria di Stato per la Sanità, la Sicurezza Sociale e le Pari Opportunità che regola la formazione di alcune categorie professionali in materia di contrasto alla violenza di genere. Tra i destinatari della formazione di UNIRSM vi sono il servizio socio-sanitario, le forze dell'ordine, il personale scolastico e le figure professionali coinvolte nell’assistenza e il supporto alle vittime di violenza. L'attività formativa, concordata anche tra l'Authority per le Pari Opportunità, è affidata al Dipartimento di Scienze Umane, in conformità all'art. 4 del Decreto Delegato n. 60/2012. L’intesa prevede l’organizzazione di corsi specifici e di tavole rotonde rivolti alle categorie professionali coinvolte su temi quali la valutazione del rischio per favorire la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, l’accoglienza e la messa in protezione di donne vittime di violenza, anche con minori al seguito, la formazione specifica sulla normativa e la sensibilizzazione. L’accordo prevede lo stanziamento di un fondo specifico per l’attività formativa da parte della Segreteria di Stato per la Sanità, al quale si aggiunge quello specifico dell’Istituto per la Sicurezza Sociale per il personale sanitario e socio sanitario nell’ambito del Piano Annuale di Formazione ISS. Alla cerimonia della firma hanno preso parte il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni, il Magnifico Rettore dell’Università di San Marino Corrado Petrocelli, la Direttrice del Dipartimento di Scienze Umane Laura Gobbi e la dr.ssa Anna Maria Bugli in rappresentanza dell'Authority per le Pari Opportunità. L’accordo annuale rappresenta un impegno concreto e continuativo delle istituzioni sammarinesi nella lotta contro la violenza di genere.

Cs SdS Sanità

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: