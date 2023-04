Firmato un Protocollo d’Intesa tra Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale e ASLEM

È stato firmato questa mattina un protocollo d’intesa tra la Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale e l’Associazione Sammarinese per la Lotta contro le Leucemie e le Emopatie Maligne. In rappresentanza delle parti, il Segretario di Stato Roberto Ciavatta e la Presidente dell’ASLEM Patrizia Cavalli. Alla firma era presente anche il Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale Francesco Bevere. Dopo aver recentemente concluso l’importante campagna di Pasqua - il cui ricavato sarà destinato ai lavori di ristrutturazione del Day Hospital oncologico dell’ISS - oggi è stato firmato l’accordo che prevede per i firmatari l’impegno nel promuovere le iniziative realizzate da ASLEM. Tra le finalità principali perseguite dal protocollo di intesa anche la promozione dell’educazione civica, la sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche e una corretta informazione e formazione sulla donazione e sull’ iscrizione al registro di Donatori di Midollo Osseo. Trova spazio nel protocollo d’intesa anche la ricerca e lo studio di iniziative comuni che favoriscano la pratica del volontariato. Le attività sono finalizzate a progettare, in collaborazione con gli educatori scolastici, educatori sportivi, ASLEM e i ragazzi, gli atleti e la cittadinanza in genere, percorsi mediante i quali sperimentare e valorizzare competenze trasversali alle singole discipline, relative all'educazione in generale e in particolare alla salute, alla responsabilità sociale e ai sani e corretti stili di vita. “La firma di questo protocollo di intesa – afferma la Presidente ASLEM Patrizia Cavalli – ci rende orgogliosi per la fiducia riposta in noi dalla Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale. In considerazione della grande sensibilità della popolazione sammarinese, sono certa che tale protocollo potrà aiutare alla comprensione e sensibilizzazione di molti cittadini dei progetti portati avanti dall’Associazione, aiutandoci a salvare vite”.

“È per me un piacere poter essere oggi qui a ringraziare ASLEM per tutte le attività di volontariato che intraprende quotidianamente per il bene dei cittadini sammarinesi e di tutta la sanità sammarinese – afferma il Segretario di Stato Roberto Ciavatta -. Proprio grazie a loro, a breve potremo ammodernare e ristrutturare il Day Hospital oncologico. È un piacere per me e per tutto lo staff di Segreteria stare a fianco di chi, grazie anche a queste attività di sostegno, contribuisce a salvare delle vite”. “Desidero confermare il pieno supporto a tutte le iniziative portate avanti dall’Associazione Sammarinese per la Lotta contro le Leucemie e le Emopatie Maligne – dichiara il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere -. Colgo l’occasione per formulare i più sentiti auguri di buon lavoro alla Presidente Cavalli e a tutti gli associati, nella certezza di poter affrontare le sfide future, anche grazie alle attività previste da questo protocollo d’intesa. L’ASLEM sarà coinvolta dal Direttore della UOC di Oncologia anche in progetti di ricerca affini alla loro missione statutaria”.

