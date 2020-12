Fissate per il 19 e 20 gennaio le prove scritte per il concorso pubblico per 38 posti da istruttore C

Sono state riprogrammate per il 19 e 20 gennaio al Palasport Flaminio le prove scritte per il concorso pubblico indetto dal Comune di Rimini per la copertura di 38 posti a tempo indeterminato di istruttore categoria “C”. Le prove, inizialmente previste per i giorni 15 e 16 dicembre, sono state rinviate in ottemperanza alle misure del Governo per la prevenzione dal contagio da Covid-19, che con il D.L. del 2 dicembre scorso ha prorogato la sospensione delle prove scritte concorsuali svolte in presenza. Il concorso riguarda i 411 candidati che a ottobre hanno superato il test preselettivo svolto all’Rds Stadium. I candidati dovranno sostenere una prima prova scritta teorica con domande a risposta aperta e una seconda prova scritta a quiz. Anche in questa occasione, così come avvenuto ad ottobre, sarà adottato un protocollo sanitario per garantire ai candidati e al personale coinvolto, di svolgere le prove in sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni anticontagio.





L’ Ufficio Stampa