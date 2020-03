FitLife: misure per limitare la trasmissione del Covid-19

Gentili clienti, visto il momento critico che sta vivendo il nostro Paese e in osservanza delle disposizioni e delle Leggi emanate dal Governo, al fine di contenere e limitare la trasmissione del virus Covid-19, FitLife ha deciso di fare una scelta responsabile ponendo al primo posto la Salute Pubblica, dei propri utenti e collaboratori. Fino a Domenica 15 Marzo, i corsi di adulti e bambini rimangono sospesi, mentre resta aperta la sala pesi, la quale è stata modificata per permettere il rispetto degli spazi tra gli utenti in modo da limitare al massimo la possibilità di contagio e trasmissione del virus.

FitLife, conscia delle problematiche connesse alla diffusione del virus, sta facendo di tutto per seguire le direttive emesse dagli organi competenti, con una seria presa di coscienza e di responsabilità verso il sociale, assumendosi i costi di questa scelta ma con l’obiettivo del bene comune. Come sapete la situazione non è delle più facili e chiediamo l’aiuto di tutti per fronteggiare questa emergenza, senza limitarsi a pensare al proprio tornaconto, ma cercando di capire che con un piccolo sforzo collettivo i tempi e i disagi che questa situazione comporta si possono ridurre notevolmente.

Ricordiamo a tutti i clienti che:

La sala pesi/attrezzi/fitness è utilizzabile da tutti ed è compresa in tutti gli abbonamenti

Rimane il numero massimo di 20 utenti contemporaneamente e il tempo massimo di permanenza di 1 ora e 30 minuti, se possibile evitare il momento di massima aggregazione che si verifica tra le 18:00 e le 19:30

Chiediamo di astenersi dall’attività fisica a tutti coloro che non sono in perfette condizioni fisiche o che presentino uno o più sintomi parainfluenzali

Deve essere mantenuta la distanza di sicurezza di almeno un metro, sia all’interno della sala che negli spogliatoi, inoltre chiediamo a tutti un aiuto nella sanificazione degli attrezzi dopo averli utilizzati

Per chi ha abbonamenti per i corsi di terra o acqua, ci sarà la possibilità di allungare gli abbonamenti e recuperare così il periodo di chiusura, le modalità verranno decise al termine dell’emergenza.

I corsi di nuoto dei bambini restano sospesi e al momento abbiamo deciso di seguire la linea presa dalle scuole e dalle strutture statali, assicuriamo a tutti la possibilità di recuperare le lezioni perse oppure di convertirle in dei buoni per i prossimi corsi. Ricordiamo comunque che sono aperte le iscrizioni per il corso che inizierà dal 24 Marzo, con la speranza che non venga rinviato o annullato.

Con l’auspicio che tutta la situazione del nostro paese torni al più presto alla normalità, confidando nella comprensione di tutti, speriamo di vedervi al più presto.



