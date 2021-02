Flash mob CSdL, è importante partecipare Sabato 20 febbraio dalle 10 alle 11.30 in Piazza della Libertà. È un'occasione per protestare in presenza contro i ritardi nella campagna vaccini e sollecitarne l'avvio.

La CSdL invita i cittadini a partecipare al flash mob in Piazza della Libertà in programma sabato 20 gennaio dalle 10 alle 11.30. È una delle pochissime occasioni per esprimere con la propria presenza, nel rispetto di tutte le regole e le distanze imposte dalle norme anti-Covid, una forte protesta per gli inaccettabili ritardi nella fornitura dei vaccini e per rivendicare la necessità di avviare quanto prima la somministrazione delle dosi vaccinali ai cittadini, ad iniziare dalle persone più fragili come gli anziani e i malati, e gli operatori medico-sanitari. Altri temi della manifestazione organizzata dalla CSdL sono la trasparenza sul prestito ponte e sui responsabili delle crisi bancarie, il debito pubblico, il sostegno ai lavoratori e ai settori economici in difficoltà, il progetto di sviluppo e la concertazione sulle riforme. La CSdL sta anche predisponendo una lettera al Governo che affronta il tema cruciale dei grandi debitori, che verrà resa nota nei prossimi giorni. Sul piano organizzativo, ad una distanza di due metri l'una dall'altra verranno disposte delle sedie sulle quali si siederanno i partecipanti, che in silenzio ma esibendo una serie di cartelli esprimeranno le loro richieste al Governo e alle autorità; richieste che si pongono l'obiettivo di tutelare la salute dei cittadini, l'equilibrio finanziario dello Stato e il futuro del paese, ma anche lo stesso rispetto delle pratiche democratiche e del confronto con le parti sociali. Confronto e democrazia messi duramente a sofferenza dall'Esecutivo in questo anno di governo, anche prendendo a pretesto le limitazioni imposte dall'emergenza Covid. La CSdL rinnova l'appello ai lavoratori, ai pensionati e ai cittadini a partecipare all'iniziativa di sabato. È importante tenere viva la democrazia anche in tempo di Covid.

c.s. CSdL

