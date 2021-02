Flash Mob CSdL in Piazza della Libertà

Flash Mob CSdL in Piazza della Libertà.

Sabato 20 febbraio, dalle ore 10 alle 11.30, la CSdL organizza un Flash Mob in Piazza della Libertà.

In silenzio, con la nostra presenza, nel rispetto delle regole e delle distanze, per esprimere, manifestare e rivendicare:

- La campagna di vaccinazione dei cittadini deve iniziare! Ogni giorno che passa altre persone rischiano di perdere la vita!

- Trasparenza e informazione sul prestito ponte e sui responsabili dei dissesti delle banche. Basta con i segreti!

- Riaffermare l'obiettivo del pareggio di bilancio per non farci strangolare dal debito pubblico.

- Interventi economici a sostegno dei lavoratori e dei settori economici più colpiti dalla pandemia.

- Un progetto di sviluppo che rilanci l'economia e l'occupazione, e un piano di riforme condivise e concertate.

Tuteliamo la salute dei cittadini, l'equilibrio finanziario dello Stato e il futuro del paese!



* In caso di maltempo, l'iniziativa verrà rinviata.



Comunicato stampa

CSdL



