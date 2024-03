Flora e fauna acquatica nell’emissione della serie “Europa” Il tritone crestato e un piccolo coleottero acquatico simboli della biodiversità e del rispetto degli ambienti acquatici

L'emissione postale EUROPA 2024 si punta a celebrare la biodiversità delle acque europee a sostegno di numerose autorità ecologiche atte a preservare e proteggere gli ambienti acquatici. San Marino sposa il tema presentando due francobolli. Sul primo valore viene ritratto il Triturus carnifex, tritone crestato, un anfibio urodelo lungo una quindicina di centimetri i cui maschi, in periodo riproduttivo, sono caratterizzati da una cresta dorsale e una livrea vistosamente colorata. Sul secondo valore è ritratto lo Scarodytes ruffoi, un piccolo coleottero acquatico che vive in rivoli e torrentelli puliti. La sua presenza nel territorio sammarinese riveste una certa importanza in quanto rappresenta il limite settentrionale di questa specie endemica dell’Appennino. Sullo sfondo domina il colore della Chara vulgaris, una microalga tipica degli specchi d’acqua limpidi e ben ossigenati che, per dimensioni e morfologia, assomiglia ad una vera e propria pianta. Comune nel territorio sammarinese è un elemento importante per gli habitat acquatici in quanto fornisce cibo e rifugio a diverse specie di invertebrati e contribuisce all’ossigenazione delle acque. I francobolli, in fogli da 12 avranno rispettivamente valore di 1,30 euro e 2,70 euro. I bozzetti sono opera di Monika Dattner.

