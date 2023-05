Fluiteco si allarga, il Segretario di Stato Fabio Righi partecipa al taglio del nastro

Il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi ha partecipato questa mattina all'inaugurazione della nuova sede di Fluiteco, azienda sammarinese leader nella fabbricazione di macchinari di depurazione, trattamento acque reflue e trasformazione rifiuti che attualmente esporta in 142 differenti Paesi e che per il suo nuovo sistema produttivo ha scelto l’area Ex Fontevivo unendo così alla necessità di allargarsi anche l’impegno per il recupero di un’area ormai in abbandono.

Fluiteco che impiega quasi 60 dipendenti celebrava oggi anche i 10 anni di attività oltre all'espansione che prevede, oltre al raddoppio della superificie produttiva anche la realizzazione di un laboratorio di ricerca e sviluppo. A far gli onori di casa i soci Irish De Biagi e Roberto Gatto, insieme a loro il Segretario di Stato ha tagliato simbolicamente il nastro che inaugura i nuovi spazi.

Fabio Righi (Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio): “Ho conosciuto Fluiteco durante il tour nelle aziende del territorio e così come anche con altre realtà, ho trovato un’impresa di livello altissimo che esporta i propri prodotti nel mondo e con essi il nome della Repubblica di San Marino. Quando un’impresa si espande è sempre positivo ed è doveroso che le istituzioni ne sostengano i progetti. Credo sia il miglior esempio di come le politiche di apertura del nostro sistema economico verso l'esterno impostate dalla Segreteria trovino concreto riscontro e sono davvero lieto di aver partecipato a questa giornata di festa”.

