FNPS: attivato il servizio di richiesta della Certificazione Unica, ecco cosa serve

La Federazione Nazionale Pensionati Sammarinesi CDLS ha attivato il servizio di richiesta Certificazione Unica 2026 (CU), il documento necessario per la dichiarazione dei redditi relativa ai pensionati che hanno svolto attività lavorativa in Italia e a San Marino e viceversa.

Per poter fare richiesta occorre presentarsi agli uffici della FNPS, al primo piano del Central Square di via 5 Febbraio n. 17, a Domagnano, e compilare la domanda.

L’interessato, o chi per lui, dovrà obbligatoriamente presentare:

Certificato di esistenza in vita del richiedente rilasciato dagli uffici competenti;

Documento di identità dell’interessato in corso di validità;

Codice fiscale originale del richiedente.

I funzionari provvederanno a compilare la delega necessaria all’accesso e alla consultazione della relativa Certificazione Unica 2026.

Il costo del servizio è di 5 euro.

Per informazioni:

Pier Marino Canti 0549 962022

Amedea Conti 0549 962023

Lina Meloni 0549 962020

c.s. FNPS-CDLS







