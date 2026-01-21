FNPS CDLS avvia le iniziative dedicate alla terza età: con la nutrizionista Eleonora Bucci focus si parla di corretti stili alimentari per prevenire le patologie più comuni

Primo appuntamento 2026 con le iniziative della Federazione Nazionale Pensionati Sammarinesi CDLS, che conta quasi 4 mila iscritti. Martedì 20 gennaio, alla sala riunioni del Centrale Square, si è tenuta la conferenza della Biologa Nutrizionista Eleonora Bucci dal titolo “La prevenzione attraverso il cibo". “L'alimentazione e l'attività fisica sono il mezzo più economico per mantenerci in salute” ha aperto l’incontro sui corretti stili alimentari per la terza età, relazionando con l’ausilio di slides. La Dottoressa Bucci ha parlato di come cambia il corpo, con il passare degli anni, del rischio disidratazione e di come si perda il senso della sete e della fame. Per questo ha consigliato, a chi ha superato i 70 anni, di bere e mangiare anche senza sentirne lo stimolo, proprio per garantire al fisico il giusto apporto di energia. Ha poi analizzato le patologie più frequenti della terza età e spiegato come combatterle con un corretto comportamento a tavola: l’importanza di un piatto equilibrato giorno per giorno per contrastare il diabete, l'ipertensione, il colesterolo, l'osteoporosi. Con consigli semplici e utili per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Particolare attenzione anche all'alimentazione legata alle malattie neurodegenerative, dove gli omega 3 svolgono un ruolo importante. Spazio dunque a verdura e frutta di stagione, cereali integrali, legumi, pesce, olio EVO, formaggi freschi, carne bianca e frutta secca, secondo le indicazioni internazionali. Limitando il consumo di carni rosse, insaccati, alcol, formaggi stagionati, sale e zucchero. La dottoressa Bucci ha poi consigliato come fare la spesa in modo intelligente, che alimenti preferire seguendo anche le indicazioni dell’etichetta di ciascun prodotto. Con una accortezza: non entrare in un supermercato affamati, perché facilmente influenzabili dai cibi più in vista e colorati che non si sposano con la salute. La prima conferenza sull’alimentazione nella terza età si è conclusa con le domande e curiosità dei presenti, a cui la nutrizionista biologa ha risposto con consigli pratici e utili. Con questo evento la FNPS della Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi apre una stagione di incontri per favorire un invecchiamento attivo della popolazione e dare, alla terza età, l’attenzione che merita.

C.s. - Federazione Nazionale Pensionati Sammarinesi CDLS

