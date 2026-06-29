Focus San Marino – Turchia: ASE-CC lancia la Call for Interest per le imprese sammarinesi



Entro il 10 luglio le aziende interessate potranno manifestare il proprio interesse in vista dei prossimi appuntamenti economico-imprenditoriali tra San Marino e Turchia previsti per l’autunno.

L’Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio di San Marino (ASE-CC) lancia una Call for Interest rivolta alle imprese sammarinesi interessate a valutare possibili opportunità di business con imprese turche.

L’obiettivo è individuare le aziende del territorio che intendono essere prese in considerazione nella fase preparatoria dei prossimi incontri San Marino-Turchia, anche in vista della missione economica turca prevista a San Marino nel prossimo autunno.

La ricognizione mira a ricevere solo informazioni essenziali, utili ad ASE-CC per comprendere l’ambito di interesse e avviare l'individuazione di controparti coerenti.

Eventuali dettagli aziendali, industriali, commerciali o strategici saranno approfonditi successivamente, in un confronto diretto con ASE-CC.

La Call for Interest si rivolge in particolare alle imprese interessate a:

individuare partner produttivi o commerciali in Turchia;

cercare fornitori, subfornitori, clienti o distributori;

proporsi come partner produttivi o commerciali per imprese turche interessate a operare in Italia o in Europa;

valutare joint venture, partnership societarie, collaborazioni in ricerca, sviluppo, innovazione o tecnologia.

La compilazione del questionario non comporta vincoli né oneri economici e non garantisce automaticamente la partecipazione agli incontri o l’individuazione di controparti. Rappresenta però il primo passaggio per essere considerate nella fase preparatoria dei prossimi appuntamenti economico-imprenditoriali tra San Marino e Turchia.

L’iniziativa fa seguito alla recente missione istituzionale ed economica a Istanbul, organizzata da ASE-CC e guidata dal Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, Rossano Fabbri, alla presenza anche del Direttore Affari Economici della Segreteria per gli Affari Esteri, Dario Galassi.

Durante la missione, la delegazione sammarinese ha incontrato alcune tra le principali organizzazioni economiche e imprenditoriali turche, tra cui la Camera di Commercio di Istanbul (İTO), le associazioni imprenditoriali TÜSİAD e TÜRKONFED, l’Ufficio Investimenti e Finanze della Presidenza della Repubblica di Turchia, commercialisti e avvocati turchi.

Il Direttore Generale di ASE-CC, Denis Cecchetti, sottolinea che "Gli incontri hanno consentito di presentare San Marino come una giurisdizione europea stabile, accessibile e integrata con le filiere produttive e professionali italiane ed europee: un ecosistema istituzionale ed economico ancora poco conosciuto dagli interlocutori pubblici e privati incontrati nei vari incontri".

La fase attuale è quindi dedicata a una ricognizione più puntuale degli interessi delle imprese sammarinesi, per individuare ambiti pratici di collaborazione e preparare una fase di incontri B2B nell’autunno 2026.

Le aziende interessate possono compilare il questionario entro il 10 luglio.

Il questionario è disponibile sul sito dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio di San Marino: www.camcom.sm.

È inoltre possibile accedere alla ricognizione tramite il QR Code in calce.

Per approfondimenti contattare la Responsabile delle Relazioni Esterne M. Valeria Pasquini: valeria.pasquini@camcom.sm

Comunicato stampa

Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio di San Marino











