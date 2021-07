Focus sulla Repubblica di San Marino a “Bell’Italia In Viaggio” su La7

Fabio Troiano racconterà le eccellenze della penisola italiana attraverso la sua bellezza paesaggistica, culturale e artistica nel programma “Bell’Italia in Viaggio”; un itinerario di 10 tappe, lungo tutto lo stivale da nord a sud, alla scoperta delle regioni e delle loro tradizioni e tra i protagonisti non poteva mancare la Repubblica di San Marino. Nella puntata dedicata anche al nostro Paese, Fabio Troiano ci condurrà alla scoperta del territorio sammarinese attraverso le mille esperienze turistiche outdoor e offrirà una breve panoramica sulla storia millenaria della Repubblica, le sue istituzioni e le sue tradizioni visitando i luoghi iconici del nostro Paese. A chiudere ogni appuntamento l’editoriale del direttore di Bell’Italia Emanuela Rosa-Clot, che stimolerà negli spettatori riflessioni riguardo al loro ruolo di depositari del patrimonio artistico e naturalistico del Paese. Il programma andrà in onda su La7 domenica 11 luglio, dalle 18.45. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per mettere in luce le eccellenze del nostro territorio.

c.s. Ufficio del Turismo

