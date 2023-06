Focus sulla Repubblica di San Marino a “Bell’Italia In Viaggio” su La7

Fabio Troiano torna a San Marino per raccontare le eccellenze della penisola italiana attraverso la sua bellezza paesaggistica, culturale e artistica nel programma “Bell’Italia in Viaggio”; un viaggio di 10 tappe alla scoperta delle regioni e delle loro tradizioni, e tra le mete dell’itinerario la Repubblica di San Marino è assolutamente un must imperdibile.

Nella puntata dedicata anche al nostro Paese, Fabio Troiano andrà alla scoperta di una delle tradizioni storiche più amate dai visitatori e dai cittadini della Repubblica di San Marino: l’arte del tiro con la balestra, grazie all’incontro con i rappresentanti della Federazione Sammarinese Balestrieri che hanno invitato tutto il pubblico a scoprire la storia millenaria della Repubblica, le sue istituzioni e le sue tradizioni visitando i luoghi iconici del nostro Paese per i prossimi eventi estivi di rievocazione storica, le Giornate Medioevali, in programma dal 27 al 30 luglio 2023.

A chiudere ogni appuntamento l’editoriale del direttore di Bell’Italia Emanuela Rosa-Clot, che stimolerà negli spettatori riflessioni riguardo al loro ruolo di depositari del patrimonio artistico e naturalistico del Paese.

Il programma andrà in onda su La7 domenica 25 giugno, dalle ore 14.00.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per mettere in luce le eccellenze del nostro territorio.



Comunicato stampa

Ufficio di Stato Turismo

