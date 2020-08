Focus sulla Repubblica di San Marino a “E la chiamano Estate” su Rai 2

Federico Quaranta e Manila Nazzaro, attenti a quanto la pandemia stia cambiando le abitudini dei turisti italiani, arrivano in Romagna per l’ultima puntata di “E la chiamano Estate” e tra i protagonisti non poteva mancare la Repubblica di San Marino. Il programma di cultura e turismo di Rai2 andrà in onda mercoledì 26 agosto, alle 23.00 circa. Federico Quaranta ci condurrà alla scoperta del territorio sammarinese offrendo una breve panoramica sulla storia millenaria della Repubblica, le sue istituzioni e tradizioni. La puntata sarà disponibile anche online su RaiPlay. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per mettere in luce le eccellenze del nostro territorio.

c.s. Ufficio del Turismo San Marino