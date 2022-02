Non dimentichiamo ventimila Martiri delle Foibe ed i trecentomila esuli da Istria, Fiume e Dalmazia. Vogliamo ricordare e chiedere scusa agli esuli del confine orientale per come sono stati trattati in patria. Affinchè più nessuno debba subire quei torti . Affinchè tutti possano ricordare cosa per troppi ha significato essere italiani e non vengano dimenticati non vi dimenticheremo.